LITFIBA: è disponibile la legacy edition di “Spirito”, uno speciale cofanetto composto da 3 CD. Al via il 9 giugno da Grugliasco (TO) le date estive dell'”EUTÒPIA TOUR”!

Comunicato stampa

È DISPONIBILE LA LEGACY EDITION DI

“SPIRITO”

Uno speciale cofanetto composto da 3 CD:

la versione rimasterizzata del disco

la registrazione integrale del live a Modena del 23 marzo 1995

e 4 brani mixati da Tom Lord-Alge

AL VIA IL 9 GIUGNO DA GRUGLIASCO (Torino) LE DATE ESTIVE

DELL’ “EUTÒPIA TOUR”

È uscita la Legacy Edition di “SPIRITO” (Sony Music Italy), capitolo fondamentale della discografia dei LITFIBA, pubblicato per la prima volta più di 22 anni fa.

Lo speciale cofanetto (disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming)contiene 3 dischi:

la versione originale di “Spirito” rimasterizzata ;

; la registrazione integrale del live a Modena del 23 maggio 1995 ;

; 4 brani, “Lo Spettacolo”, “Spirito”, “No Frontiere” e “Lacio Drom”, mixati da Tom Lord-Alge (produttore americano collaboratore di Stevie Winwood, U2 e Rolling Stones), che ha lavorato ai brani partendo dalle registrazioni originali dei master analogici.

Dopo la pubblicazione di “SPIRITO”, seguiranno le Legacy Edition di “MONDI SOMMERSI” (febbraio 2018) e “INFINITO”(entro la fine del 2018).

Dopo il grande successo dei concerti nei palasport, il 9 giugno da Grugliasco (Torino) riprenderà l’ “EUTÒPIA TOUR”: undici date estive in cui i LITFIBA porteranno sul palco i brani del loro ultimo disco “EUTÒPIA” e i loro più grandi successi, con tutta la carica prorompente che da sempre li caratterizza.

Ad accompagnare Piero Pelù e Ghigo Renzulli durante il tour ci saranno Luca Martelli (batteria e cori), Ciccio Licausi(basso) e Fabrizio Simoncioni (tastiere e cori).

Queste le prossime date dell’ “EUTÒPIA TOUR”: il 9 GIUGNO al Gru Village di GRUGLIASCO (Torino); l’8 LUGLIO al Rugby Sound Festival di LEGNANO (Milano), il 14 LUGLIO all’Arena Campo Marte di BRESCIA; il 22 LUGLIO all’Area Festival diMAJANO (Udine); il 23 LUGLIO al Castello Scaligero di VILLAFRANCA (Verona); il 31 LUGLIO in Piazza del Sole a BELLINZONA; Il 2 AGOSTO al Parco delle Leggende di CASTELLANO (Trento) in occasione della manifestazione Castelfolk; il 5 AGOSTO al Parco Gondar di GALLIPOLI (Lecce) in occasione del Postepay Sound Parco Gondar; l’8 AGOSTO allo Stadio Comunale diCROTONE; il 12 AGOSTO all’Arena Sant’Elia di CAGLIARI e il 2 SETTEMBRE in Piazza Duomo a PRATO in occasione della rassegna Settembre Prato è Spettacolo.

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale dell’“Eutòpia tour”.

L’album “Eutòpia” (prodotto da TEG/Renzulli e distribuito da Sony Music Italy) è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Il disco, che ha esordito al vertice della classifica degli album più venduti in Italia e della classifica dei vinili, è composto da dieci graffianti tracce in puro stile Litfiba, dove Piero Pelù e Ghigo Renzulli trattano diversi temi: dall’inquinamento all’estremismo religioso, passando per le vittime della ‘Ndrangheta ai nuovi media.

Il disco è disponibile anche nella versione doppio vinile, dove sono presenti due bonus track strumentali: “Tu non c’eri”,scritta da Piero Pelù, e “La danza di Minerva”, scritta da Ghigo Renzulli.

