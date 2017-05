MUSICA: IDHEA allo Stadium di Rimini -Video

“Domani Lontani“, il nuovo singolo pop-dance della cantante ligure Idhea,pubblicato il 21 settembre 2016 ,prodotto da Paolo Agosta e masterizzato da Alberto Cutolo al MASSIVE ARTS di Milano, il maggiore centro musicale in Italia. Disponibile online su tutte le piattaforme digitali e streaming ha ha avuto un buon successo fin dal primo ascolto.

Idhea che oltre proseguire la carriera artistica ed essere impegnata in progetti musicali, sta sviluppando con profitto un business imprenditoriale a livello nazionale nel campo del social marketing, nell’ultimo biennio, in ambito musicale, ha riscontrato ampi consensi in seguito all’uscita del suo primo album “No Chains” nel 2014, con una fitta programmazione di esibizioni live ed interviste radiofoniche tra Italia e Spagna, partecipazioni televisive e l’apertura del suo canale su Vevo, la più importante piattaforma musicale al mondo per gli artisti.

il 29 maggio al In questo video pubblicato sulla sua pagina social eccola esibirsi appenaal 105 Stadium Rimini , alla presenza di oltre 2500 persone!

Per maggiori info, news e collegamenti ai social network dell’artista: www.idheaofficial.com

Redazione