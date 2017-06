BRIGA: da venerdì 9 giugno il nuovo singolo “NEL MALE E NEL BERE” in radio, digital download e streaming

BRIGA

“NEL MALE E NEL BERE”

IL NUOVO SINGOLO

da VENERDÌ 9 GIUGNO in radio, in digital download e in streaming

«Un ritratto estivo della libertà e della spensieratezza, spesso ricercate nel fondo di un bicchiere, che è un’anfora di sogni proibiti e di desideri nascosti. Seducente come un tramonto sul mare».

Così BRIGA presenta il suo nuovo singolo “NEL MALE E NEL BERE” (Honiro Label/Sony Music), da venerdì 9 giugno in rotazione radiofonica, in digital download e sulle piattaforme streaming. Il brano, prodotto da Takagi e Ketra e scritto dallo stesso Briga, racconta la leggerezza degli amori estivi con un sound tutto da ballare.

Mattia, in arte Briga, nasce a Roma il 10 Gennaio 1989. Nel 2011 viene notato dall’etichetta discografica indipendente Honiro Label, con la quale pubblica in download gratuito i mixtape “Malinconia della Partenza’” e “Alcune Sere”. Il 19 maggio 2015 esce con Honiro Label il suo primo album, “Never Again”. L’uscita di tale pubblicazione era prevista originariamente per fine 2014, ma viene rimandata a causa della partecipazione di Briga al talent show “Amici”. Il 26 giugno 2015 “Never Again” è certificato disco di platino dalla FIMI per aver venduto oltre 50.000 copie. Sempre nel mese di giugno, Briga partecipa alla terza edizione del Coca-Cola Summer Festival, dove è l’italiano più votato con il singolo“L’amore è qua”. Del disco “Never Again” i singoli “L’amore è qua” e “Sei di mattina” vengono certificati disco d’oro.

Il 7 ottobre esce l’album “Talento”, il cui video del primo singolo estratto, “Baciami”, certificato platino, totalizza in poco tempo oltre 12.000.000 views, mentre il secondo singolo “Mentre Nasce L’Aurora” viene certificato oro.

