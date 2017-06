MUSICA: KITTY, DAISY & LEWIS (Spin-go!) – Il 29 settembre esce l’album “Superscope”, per Sunday Best Recordings [PIAS]

I fratelli londinesi Kitty, Daisy & Lewis annunciano il loro nuovo album Superscope, che uscirà il prossimo 29 settembre per la Sunday Best Recordings [PIAS].

Dopo il successo di The Third (2015, Sunday Best Recording), il trio segna il suo ritorno con Superscope, un album di dieci tracce che rispecchia l’approccio della band che come sempre scrive, arrangia e produce tutti i brani, rigorosamente registrati in analogico e con l’utilizzo di un’incredibile varietà di strumenti.

Come afferma la band “welcome you back to the weird and wonderful world of K, D & L where we have been working solidly these past months sculpting our disc of delights which we think you are all going to get a buzz off. We have self written, produced and engineered every waveform in our analogue studios to bring forth new colour, new dimensions, new values and a whole new experience.

Superscope is our array of passionate, soulful and fiery songs injected with fierce guitars and reckless rhythms. Our songs speak of ardent feelings about love, sex, partying and even psychopathy. So put your tea down,and get ready to ride the ripples.”

Con oltre 300mila dischi venduti in tutto il mondo, Kitty, Daisy & Lewis hanno saputo costruirsi un’invidiabile reputazione live guadagnata macinando concerti e km.

Dopo il sold-out del 2016 al Koko di Londra la band si è ritirata in studio per le registrazioni di Superscope e, a distanza di circa un anno, ha annunciato l’arrivo del nuovo album durante un concerto esclusivo al Lexington di Londra, confermando la propria presenza a diversi importanti Festival estivi che anticipano il lancio di un imminente tour europeo.

Superscope continua sulla falsariga dei precedenti lavori e mette ancora una volta in risalto la capacità del trio di creare melodie soul, blues e rock’n’roll capaci di dialogare con disinvoltura con il pop. Il primo assaggio del nuovo lavoro è il singolo Down On My Knees, un’esplosione dinamica e contagiosa di rock’n’roll con venature glam, un’ottima anticipazione di quello che sarà il nuovo lavoro discografico.

L’album sarà disponibile dal 29 settembre in vinile, CD e digitale su tutti gli store.

Qui la tracklist completa:

1. You’re So Fine

2. The Game Is On

3. Team Strong

4. Slave

5. Black Van

6. Love Me So

7. Down On My Knees

8. Just One Kiss

9. Whole Lot Of Love

10. Broccoli Tempura

Ecco le date annunciate del tour estivo:

10.06 – Sonidos Liquidos, Lanzarote – Spagna

20.06 – Privat Club, Berlin – Germania (sold out)

22.06 – Winston, Amsterdam, Paesi Bassi

23.06 – La Boule Noire, Parigi, Francia (sold out)

01.07- Berne, Schmitten Open Air Festival – Svizzera

05.08 – Norfolk, The Gunton Arms Festival – Regno Unito

26.08 – Cottingham, Cottingham Folk Festival – Regno Unito

