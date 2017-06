NEIL YOUNG Uscirà il 14 luglio ”Hitchhiker”, album di brani acustici registrati… nel 1976

Uscirà il 14 luglio ”Hitchhiker”, album di brani acustici registrati da Neil Young nel 1976 presso gli Indigo Ranch Studios di Malibu. Lo hanno scoperto i fan iscritti al sito Thrasher’s Wheat scorrendo la lista delle uscite previste dallo store online Diverse Vynil. La copertina, che mostra l’artista in riva al mare al tramonto, è stata realizzata da Gary Burden, autore di numerosi artwork per conto di Young. Il cantautore aveva parlato di queste registrazioni nel libro memoriale ”Special deluxe: a memoir of life & cars” uscito nel 2014: «Ho passato la notte – si legge nel racconto in riferimento alla nascita dei brani – con David e ho registrato nove acustici che completano una tape chiamata ”Hitchhiker”. Era un disco completo nonostante fossi piuttosto impassibile rispetto ad esso. Dean Stockwell, mio amico e grande attore che poi avrebbe lavorato come co-direttore per ”Human Highway”, era con noi quella notte, seduto nella stanza con me, ho preparato le canzoni tutte di fila facendo pause solo per un po’ di marijuana, birra e cocaina».

– Tracklist –

Powderfinger

Hold Back The tears

Human Highway

Hitchhiker

Ride My Llama

Lookout For My Love

Lotta Love

Fontainebleau

Campaigner

