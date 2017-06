05/06/2017 – 18:45 #RAI1: REAZIONE A CATENA Riparte con Amadeus il game che “rinfresca la mente”

, il preserale estivo dicondotto dae realizzato negli studi d. Giunta all’undicesima edizione, la trasmissione conferma la formula che l’ha premiata negli anni con gli ascolti: un gioco basato sull’associazione logica di parole che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti ma anche dei telespettatori. In ognuna delle 111 puntate previste, trasmesse dal lunedì alla domenica in orario preserale, due squadre composte da 3 giocatori – amici, colleghi o parenti – si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e “catene” di vocaboli. Come ogni anno sarà il gioco dell’Intesa Vincente – dove resta decisiva la capacità dei componenti della squadra di capirsi al volo – che potrà sovvertire la classifica finale, portando una delle due squadre a essere proclamata “Campione” della puntata, con diritto di tornare il giorno dopo e di accedere al gioco finale. “L’ultima parola” è il game finale dove la tensione arriva al massimo: i tre concorrenti della squadra Campione deve individuare una parola che si lega, in base a una connessione linguistica e/o associativa, alla parola conclusiva. È in questa fase finale ricca di emozione che i concorrenti si giocano il montepremi accumulato. Concorrenti e pubblico a casa giocheranno con più di 6000 associazioni di parole. Continuano i casting per scegliere le squadre partecipanti alla trasmissione, per conoscere le modalità di partecipazione visitare i siti: http://www.casting.rai.it http://www.reazioneacatena.rai.it oppure chiamare il numero 199.123.000 (costi della chiamata comunicati gratuitamente alla connessione telefonica)