Benji&Fede non parteciperanno ai Wind Music Awards per problemi familiari.

Causa problemi familiari Benji e Fede non potranno partecipare ai Wind Music Awards dove avrebbero dovuto cantare “Tutto per una ragione” in featuring con Annalisa.

Ad annunciarlo il “duo” con un post sui social:

Ciao a tutti. Purtroppo per problemi familiari siamo costretti ad annullare la nostra partecipazione ai Wind Music Awards di domani sera e tutti gli impegni di questa settimana. La famiglia è il bene più prezioso e ha priorità sul lavoro in momenti difficili come questi. Vi chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy nei prossimi giorni.. quando sarà il momento vi faremo sapere qualcosa. Vi vogliamo bene, grazie di cuore per la comprensione.

Redazione