FEDERICA CARTA DOPO AMICI16 IN TOUR: OGGI 4 GIUGNO A MESSINA CC TREMESTIERI

Continua con successo l’instore tour di Federica Carta la 18enne cantante romana che si è classificata quarta ad Amici16. il 2 giugno a Modena al centro commerciale “La Rotonda”e il 3 giugno a Monfalcone al centro commerciale La Belforte , Federica Carta ha incontrato i suoi fan sempre più numerosi. Il viaggio per l’Italia per lei continua oggi, 4 giugno sarà al CC Tremestieri e poi secondo il seguente calendario arriverà a Catania, Torino, Padova etc..:

L’album di inediti di Federica, musicista pop soul, rilasciato su etichetta Universal Music il 19 maggio si intitola semplicemente “Federica”, ed è stato anticipato dal lancio in radio di ‘Dopotutto‘, l’album è prodotto da Andrea Rigonat, marito e produttore di Elisa che ne ha curato la supervisione, ed è composto da nove tracks:

Ti Avrei Voluto Dire 3:06 [Lyric Video] (R.Di Benedetto, M.Strano, A.R.Pulitano, R.Canale) Se Ancora C’È 4:03 (E.Toffoli, R.Casalino) Dopotutto 3:48 [Lyric Video] (F.Abbate, G.Franchini, L.Serpenti) Forte E Chiaro 2:59 [Lyric Video] (F.Camba, D.Coro) Lo Sbaglio Migliore 3:55 (F.Camba, D.Coro) Sconfinata Eternità 3:36 (F.Camba, D.Coro) People Talk To Me 4:06 (F.Carta, S.Borzi) Mai Così Felice 3:21 (F.Abbate, G.Franchini) Attraversando gli anni 3:13 (F.Fabiano, D.Conti, F.Carta)

