MUSICA: IERI SERA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO IL CONCERTO DI ERMAL META

Atmosfera e il meglio della musica pop del momento ieri con Ermal Meta e la sua band al Teatro Ariston nella tappa di Sanremo del Vietato morire tour. Autore per alcuni tra i principali interpreti della musica italiana (Fiorella Mannoia, Patty Pravo, Marco Mengoni e Francesco Renga su tutti) e cantautore, il successo di Ermal è esploso con la sua partecipazione alla 67a edizione del Festival di Sanremo dove ha presentato il brano contro la violenza sulle donne Vietato morire ,che si è piazzato sul terzo gradino del podio e che titola tutto il progetto discografico dell’artista, brano che ha anticipato il doppio album pubblicato a Febbraio.

Due ore di concerto caratterizzato da un’onda emotiva in crescita che ha catalizzato l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine e che ha visto Ermal Meta esibirsi nelle canzoni del suo ‘disco d’oro’ tra i più venduti in Italia in queste settimane mentre il singolo omonimo è Platino.

Il Tour continua come da calendario:

