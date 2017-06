Classifica FIMI/GfK (SETT.22 dal 26/5-1/6.2017) – Il podio è di “Amici” ma MARCO CARTA con l’album “Tieniti Forte” si piazza prepotentemente alla 5 posizione.

CLASSIFICA ALBUM FIMI (SETT.22: dal 26 maggio – al 1 giugno)

Riki si conferma alla prima posizione, Ghali entra alla seconda, a seguire Thomas e Federica rispettivamente alla terza e alla quarta posizione, mentre e a chiudere la TopFive della classifica Fimi, dopo un lungo periodo di assenza, entra prepotentemente alla quinta posizione Marco Carta con la sua ultima fatica discografica dal titolo Tieni Forte, l’album pubblicato il 26 Maggio e anticipato dal singolo “il meglio sta arrivando…” rilasciato il 21 aprile. Un inserimento sicuramente degno di nota considerata la concorrenza degli “Amici di Maria” che governano decisamente la classifica. Il resto della classifica si può visionare aprendo il link:

Per quanto riguarda la CLASSIFICA SINGOLI FIMI ( download + streaming)

“Despacito” di Luis Fonsi feat Daddy Yankee fermo alla prima posizione seguito da “Senza pagare” di J-Ax & Fedez Feat. T-Pain alla seconda che sorpassa “Volare” di Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi. Alla quarta posizione Ghali, il rapper di origini tunisine con Happy Days, (è la più ascoltata in Italia su Spotify e tra le 50 più ascoltate di Ghali ce ne sono 11 – praticamente tutte quelle del nuovo disco, che occupano la classifica grazie allo streaming). A chiudere la TopFive dei singoli Shape of you di Ed Sheeran

