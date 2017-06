RAI1 WIND MUSIC AWARDS 2017: successo della prima serata – anticipazioni della seconda serata del 6 giugno 2017. 

Dopo il grande successo, con oltre 5milioni di telespettatori e uno share del 23,89% della prima serata dei Wind Music Awards 2017, kermesse musicale che premia ogni anno gli artisti più popolari della musica italiana ed internazionale che si sono distinti per vendite dischi e, da quest’anno, anche per i live più “affollati”, questa sera, sempre in prima serata sul Rai1 la seconda serata condotta dalla coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Nella serata di ieri tanti gli artisti premiati tra cui Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Il Volo, Renato Zero, Ligabue ma anche il vincitore del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani e il neo vincitore della categoria cantanti dell’ultima edizione di Amici, Riki (Riccardo Marcuzzo).

Stando alle anticipazioni circa la scaletta della serata finale dei WMA 2017 di stasera 6 giugno, sul palco si esibiranno Emma Marrone ed Elisa che verranno premiate entrambe sia per l’album che per il tour e ci sarà il ritorno di Alessandra Amoroso (a cui è stato attribuito già ieri il ‘Premio Arena di Verona‘ e di Luciano Ligabue. Poi ancora, sempre secondo le anticipazioni della seconda serata, saliranno sul palco Briga, The Giornalisti, ancora Il Volo e per la prima volta Thomas, che si è distinto nell’ultima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi mancando per un pelo la finalissima e attualmente sul podio della classifica Fimi con l’album Oggi più che mai.

Tra i grandi assenti di queste due serate ci sono Vasco Rossi, Laura Pausini e Marco Mengoni .

Come annunciato da Carlo Conti è prevista per il 23 di giugno un terza serata speciale dei WMA 2017 sempre su RaiUno condotta da Federico Russo e Giorgia Surina con curiosità dal backstage delle due serate del 5 e 6 giugno e le migliori esibizioni dell’edizione 2017 dei WIND MUSIC AWARDS.

Redazione