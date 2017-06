ROY PACI & ARETUSKA: da venerdì in radio “TIRA”, il singolo che anticipa il nuovo album di inediti in uscita a SETTEMBRE!

DA VENERDÌ IN RADIO “TIRA”

il singolo che anticipa il nuovo album di inediti in uscita a…SETTEMBRE!

“Tira” è il titolo del nuovo singolo di ROY PACI & ARETUSKA. Un ritorno energico con un ritmo incalzante, una melodia all’unisono come nello stile delle bande della sua Sicilia e un’elettronica generata comunque da strumenti e oggetti analogici, grazie al sapiente lavoro del produttore Dani Castelar. Nel testo, a firma di Daniele Silvestri, le parole rotolano con forte pregnanza metaforica. Al centro del brano una fune contesa come immagine di vita – un misto di forza, equilibrio e pazienza – e la vita come un gioco, nel quale è comunque importante non arrendersi.

Un brano dal sound accattivante che arriva in radio, negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming, a partire da VENERDÌ 9 GIUGNO .

Il singolo anticipa l’uscita a settembre del nuovo album di ROY PACI & ARETUSKA, che segna il ritorno in gran stile dell’eclettico cantante, trombettista, compositore e arrangiatore siciliano e della sua band.

ROY PACI & ARETUSKA presenteranno live il nuovo singolo e i loro più grandi successi. Questo il calendario, in continuo aggiornamento, delle date ad oggi confermate:

10 GIUGNO a “La Notte del Liscio” di BELLARIA IGEA MARINA – RN

(Piazza delle Capitanerie di Porto – inizio concerto ore 21.00 – ingresso libero)

16 GIUGNO al “Festival Festestate” di CHIASSO

(Piazza Bernasconi – inizio concerto ore 21.30 – ingresso €. 15.00).

24 GIUGNO all’ “Incontro Nazionale di Emergency 2017 – Musica per Emergency” di CATANIA

(Piazza dell’Università – inizio concerto ore 22.00 – ingresso gratuito).

30 LUGLIO al “Festival Alta Felicità” di VENAUS – TO

(Arena – strada provinciale 210 – inizio concerto ore 18.00 – ingresso gratuito).

11 AGOSTO allo “SZIGET Festival” di BUDAPEST

(Inizio concerto ore 21.30 – per info e biglietti http://it.szigetfestival.com/tickets/category/entry-ticket).

26 AGOSTO al “Progeto Sud Festival – Street Food D’aMare” di SAN SALVO MARINA – CH

(Piazzale Cristoforo Colombo – ingresso gratuito).

Nato nel 1997, dalla mente vulcanica di Roy Paci, il progetto Aretuska inizia a muovere i suoi passi con un repertorio strumentale composto da cover di gruppi storici della scena ska e rocksteady, affiancate ai più conosciuti standard jazz.

È del 2001 il loro primo album “Baciamo le mani” che pone le basi per un sound che la band esporterà in tutta Italia e nel resto del mondo, e vede Roy Paci per la prima volta ricoprire il ruolo di crooner. Un potente mix di rocksteady, ska, soul, funk e melodie mediterranee, che in venti anni di attività e sei album, arriva a toccare le vette di “SuoNoGlobal” – l’album dal quale è stato estratto il singolo “Toda Joia Toda Beleza” con la partecipazione di Manu Chao – riuscendo a non perdere mai di vista la tradizione, senza rinunciare a un continuo rinnovamento.

Redazione