07/06/2017 – 21:20 #RAI2: FACCIAMO CHE IO ERO Ultima puntata, con Mika, Ornella Vanoni e Patty Pravo

Quarta ed ultima puntata di “Facciamo che io ero…”, il primo one woman show di Virginia Raffaele in onda mercoledì 7 giugno, alle 21.20, su Rai2. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco del teatro 15 di Cinecittà: l’amico Mika, la star internazionale che ha voluto condividere con Virginia Raffaele un momento speciale, e due grandi interpreti della musica italiana come Patty Pravo e Ornella Vanoni, oltre alla signora della danza Carla Fracci.

Un gran finale in cui si susseguiranno duetti canori e passi di danza, interviste impossibili in un mix di sorprese e cortocircuiti tra imitate e imitatrice oltre alle irresistibili maschere già diventate dei cult, dalla conduttrice di #Cartabianca, Bianca Berlinguer, a Sandra Milo.

Non mancheranno una nuova prova attoriale di Saveria Foschi Volante, anche stavolta vittima dell’emozione, e una nuova recensione di Michela Murgia .

Nel corso della serata si esibiranno anche Massimo Lopez protagonista di una “battaglia” a colpi di performance vocali in coppia con Virginia Raffaele, e lo stilista Renato Balestra che sarà protagonista del Donatella Versace Late Show. Nel cast del programma il corpo di ballo, con le coreografie di Laccio e la band diretta dal Maestro Teo Ciavarella.

Redazione