MUSICA: FRANCESCO GUASTI “CERCAMI ADESSO” DAL 9 GIUGNO IN RADIO E NEI DIGITAL STORES

Artista Artista

FRANCESCO GUASTI

Titolo CERCAMI ADESSO Etichetta DA 10 Production srl Edizioni DA 10 Production srl Radio date 09/06/2017

FRANCESCO GUASTI

DA VENERDI’ 9 GIUGNO IN RADIO

IL NUOVO SINGOLO

“CERCAMI ADESSO”

ESTRATTO DALL’ALBUM

“UNIVERSO”

Da venerdì 9 giugno in radio e in digital stores “CERCAMI ADESSO”, il nuovo singolo di FRANCESCO GUASTI estratto dall’album “UNIVERSO” (Da10Production/ distr. Universal Music).

Dopo il terzo posto nella sezione Giovani all’ultimo Festival di Sanremo, il cantautore toscano propone ora, una ballad dalle sonorità morbide che lasciano protagonista la voce avvolgente e calda di Francesco.

“Cercami adesso, racconta Francesco, è la mia interpretazione della formula di Dirac, più conosciuta come Legge dell’Amore. Nasce dal desiderio intimo di capire chi siamo. In cerca di risposte, mi sono imbattuto in questa formula dove si spiega che se due sistemi interagiscono e si crea un forte legame fra loro, una volta separati, continueranno ad influenzarsi a vicenda anche se distanti chilometri o anni luce. E così nasce il racconto, in parole e musica, di un lui ed una lei che dopo una intensa storia, si lasciano, ma l’Universo li terrà uniti per sempre. “

Il video del brano, diretto dal regista Mario Silvestrone, sarà online, da venerdì 9 giugno, sul canale ufficiale di Francesco Guasti:

www.youtube.com/channel/UCutTa6QpDDQWr8mXNeHfa3g

L’ “Universo tour” di Francesco Guasti, partito da Firenze il 12 Maggio, prosegue il 16 GIUGNOFestival “Fuori Tutti” (Opening Act Raphael Gualazzi) – Parco De Gasperi Settimo Torinese (TO); 18 GIUGNO Ospite Premio Beatrice – Teatro Filarmonico – Verona (VR); 23 GIUGNO Cortile Ferdinando – Belvedere di San Leucio (CE); 30 GIUGNO Campi Beer Festival – Parco Villa Montalvo Campi Bisenzio (FI); 27 LUGLIO PratoEstate – Corte delle Sculture Prato (PO); 5 AGOSTO Piazza – Piraino (ME); 6 AGOSTO Piazza – Sesto Campano (IS); 20 AGOSTO Piazza Gavignano (RM)

…e il tour continua.

Cantautore e musicista, Francesco Guasti, ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo dove si è aggiudicato il terzo posto nella categoria Nuove Proposte con il brano “Universo“,contenuto nell’album omonimo. Ha ricevuto il premio “Artista dell’ Anno” nell’ ambito del Premio Magnino e il Premio AFI.

Nel 2013 è semifinalista a “The Voice Of Italy”. Nello stesso anno partecipa al prestigioso “Marbella Starlite Festival”. Il 5 Maggio 2015 esce il suo primo EP “Parallele” prodotto da Piero Pelù. Il 10 Luglio esce il singolo “Parallele” il cui videoclip è realizzato insieme ad OIPA(Organizzazione internazionale protezione animali) a favore della campagna sociale contro l’abbandono. Nel novembre 2015 finalista di Sarà Sanremo con il brano “Io e te“.

Redazione