RAI, BAUDO: SE RESTO? VOGLIO VEDERE COME FINISCE CON NOMINA DG, A FAZIO CONSIGLIO DI ASPETTARE.

“Se rimarrò alla Rai? Voglio vedere come andrà a finire la storia, che sembra infinita, della nomina del nuovo direttore generale”. A dirlo èPippo Baudo, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La riunione del cda Rai è prevista per il prossimo venerdì. “Secondo me la sposteranno a lunedì”. Lei farebbe il dg? “No no, assolutamente, non lo fare mai e ho sempre detto di no”. Farà ancora Domenica In l’anno prossimo? “Non ho saputo niente. Si potrebbe trovare anche un’altra formula, per ringiovanirla sempre”. Qualcuno ha scritto che la farà Cristina Parodi. “Ho letto anche io che è probabile che lei faccia la domenica, che andrebbe però rimpaginata, perché c’è anche il ruolo di Giletti”. Si dice che Massimo Giletti possa passare a Mediaset. “Lo dicono sempre, ma poi non si muove mai. Ogni volta dicono che va a Mediaset e poi non succede nulla”. Perché lui non vuole andare o perché la Rai non lo vuole? “Perché alla fine la Rai lo richiama e lui torna all’ovile”. Che consiglio darebbe a Fabio Fazio, anche lui, sembra, in partenza da Viale Mazzini? “Lui ha fatto capire che ci sono varie opzioni che lo riguardano. Io gli consiglierei di aspettare e di non esser precipitoso: secondo me questa situazione del tetto dei 240mila si aggiusterà. Io credo che ci ripenseranno, e a Fabio consiglio di aspettare”. Le dispiacerebbe se andasse via dalla Rai? “Certo, perché è uno bravo”. Oggi ha compiuto 81 anni: che bilancio fa della sua vita? “A 81 anni i bilanci non si fanno più”. Quanti anni si sente? “Me ne sento abbastanza ma non moltissimi”.