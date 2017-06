MUSICA: MARCO MENGONI da domani, venerdì 9 giugno, il video “Onde” (Sondr Remix) disponibile in tutta Europa: Anteprima

Il 2 giugno è uscito in simultanea in tutta europa il suo nuovo singolo Onde di Marco Mengoni e anteprima del suo nuovo album Onde ep che uscirà il 16 giugno con una serie di remix del brano fatti dai più importanti producer internazionali dai Sondr a Filatov&Karas (i due dj che hanno determinato il successo di ‘Don’t be so shy’ di Imany).

Il lyric video di Onde (Sondr Remix) da domani, venerdì 9 giugno, sarà disponibile in tutta Europa sul canale YouTube ufficiale di Marco Mengoni e sui canale VEVO ma da oggi è in preview in anteprima esclusiva su CorriereTV, la web TV del Corriere della Sera. Da questo venerdì sarà possibile accedere anche al pre-order digitale di ‘Onde Ep‘

Marco Mengoni nominato anche miglior artista italiano maschile negli ultimi Tim Mtv Awards, è probabile che partecipi ai Wind Summer Festival condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda su Canale 5, oltre che sul palco di due festival in Svizzera (Live at Sunset, 21 luglio, e Heitere Open Air, 13 agosto) e di uno in Germania (Zeltfestival Ruhr, 29 agosto).

