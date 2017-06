FABRIZIO MORO: il 24 giugno in concerto a Sanremo in occasione di “UN PALCO PER AMATRICE”. Il cantautore, impegnato nel “PACE LIVE TOUR 2017″, presenterà il nuovo disco di inediti “PACE”.

Comunicato stampa

FABRIZIO MORO

IL 24 GIUGNO SARÀ IN CONCERTO A SANREMO

in occasione di

UN PALCO PER AMATRICE

Evento per la raccolta fondi a favore dei

Comuni terremotati del Centro Italia

Il 24 giugno FABRIZIO MORO sarà in concerto a Sanremo (Piazzale Vesco / Porto Vecchio – ore 21.00), in occasione di “UN PALCO PER AMATRICE”, evento per la raccolta fondi a favore dei Comuni terremotati del Centro Italia. Fabrizio Moro chiuderà la serata con un suo live, in apertura L’Orchestra Sinfonica di Sanremo accompagnerà molti altri artisti. Il cantautore, che è al momento impegnato con il “PACE LIVE TOUR 2017”, presenterà il suo nuovo disco di inediti “PACE” (Sony Music Italy).

“PACE LIVE TOUR 2017”

24 giugno a “Un Palco Per Amatrice” a SANREMO

30 giugno al Teatro D’annunzio di PESCARA

5 luglio al Teatro Romano di FIESOLE (FI)

13 luglio all’edizione 2017 di “Lunaria” a RECANATI (MC)

14 luglio a “Un’Estate da Re” alla Reggia di CASERTA

15 luglio alla “Cava del Sole” di MATERA

16 luglio al “Collisioni Festival” a BAROLO (CN)

21 luglio al “Next Festival” di TORINO

28 luglio all’Anfiteatro di Ponente a MOLFETTA (BA)

5 agosto all’Arena Estiva Giardino del Principe di LOANO (SV)

8 agosto al “Porto Turistico” di SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

11 agosto al Teatro Romano di LECCE

13 agosto al “Vulci Music Fest” di MONTALTO DI CASTRO (VT)

19 agosto all’Anfiteatro di ZAFFERANA ETNEA (CT)

20 agosto al Teatro dei Ruderi di CIRELLA DIAMANTE (CS)

3 settembre al Teatro Romano di VERONA

6 settembre al Carroponte di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

RADIO ITALIA è la radio ufficiale del tour.

FABRIZIO MORO, inoltre, presenterà il disco “PACE” con i seguenti appuntamenti instore: 16 giugno al Centro Commerciale Le Colonne di Brindisi (Via S.S Appia K.K. – ore 18.00); 17 giugno al Centro Commerciale Casamassima di Bari (via Noicattaro – ore 17.30).

Diretto da Fabrizio Cestari e prodotto da ROCKETT, è online su Vevo il video di “ANDIAMO”, nuovo singolo di FABRIZIO MORO estratto dal suo disco di inediti “PACE” (Sony Music Italy). Ecco il link per visualizzare il video di “Andiamo”: http://vevo.ly/EnN8bp

Intanto, “PORTAMI VIA”, singolo sanremese del cantautore, primo estratto dall’album, è stato certificato PLATINO (certificazioni diffuse da FIMI / GfK Italia) e il video del brano su Vevo (http://vevo.ly/fsgi58) ha superato 29.000.000 visualizzazioni.

Questa la tracklist dell’album: “Pace”, “Tutto quello che volevi”, “Giocattoli”, “Semplice”, “Portami via”, “La felicità”, “L’essenza”, “Sono anni che ti aspetto”, “Andiamo”, “È più forte l’amore” (con Bianca Guaccero), “Intanto”.

A proposito del brano, già in rotazione radiofonica, l’artista afferma: «Ritmi incalzanti per una corsa a perdifiato sulla strada di un mondo ricco di ostacoli, dove “ogni ferita serve a ricordarci solamente che viviamo”».

Redazione