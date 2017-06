MUSICA: Da oggi in radio e in digital download “NEL MALE E NEL BERE”, il nuovo singolo di BRIGA!

BRIGA

“NEL MALE E NEL BERE”

IL NUOVO SINGOLO

da OGGI in radio, in digital download e in streaming

«Un ritratto estivo della libertà e della spensieratezza, spesso ricercate nel fondo di un bicchiere, che è un’anfora di sogni proibiti e di desideri nascosti. Seducente come un tramonto sul mare».

Così BRIGA presenta il suo nuovo singolo “NEL MALE E NEL BERE” (Honiro Label/Sony Music), da oggi, venerdì 9 giugno, in rotazione radiofonica, in digital download e sulle piattaforme streaming. Il brano, prodotto da Takagi e Ketra e scritto dallo stesso Briga, racconta la leggerezza degli amori estivi con un sound tutto da ballare.

Mattia, in arte Briga, nasce a Roma il 10 Gennaio 1989. Nel 2011 viene notato dall’etichetta discografica indipendente Honiro Label, con la quale pubblica in download gratuito i mixtape “Malinconia della Partenza’” e “Alcune Sere”. Il 19 maggio 2015 esce con Honiro Label il suo primo album, “Never Again” certificato disco di platino dalla FIMI per aver venduto oltre 50.000 copie.

