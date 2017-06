Classifica settimanale FIMI WK 23 (dal 2017-06-02 al 2017-06-08).

tra gli album si conferma per la terza settimana di seguito al 1° posto Riki (Riccardo Marcuzzo) di Amici 16 e fenomeno del momento con Perdo le parole ( il cui omonimo singolo Lunedì dopo solo tre settimane sarà certificato platino) . A seguire esordio al 2° Roger Waters con Is This the life we really who? che precede Ghali al 3°, Federica Carta stabile al 4° con l’omonimo ep e Thomas sempre di Amici16 che con Perdo le Parole scende di due posti alla 5^ posizione. Al settimo posto arriva l’Anniversary Edition di “The Joshua Tree”. Scendono di un posto The Kolors che tuttavia restano in Top10 passando dal 9 al 10 posto con You, mentre sale di una posizione Francesco Gabbani dal 7° al 6° con Magellano. Marco Carta, vincitore di Amici 7 e del Festival di Sanremo 2009, scende dal 5° al 21° posto, mentre salgono Fabrizio Moro dal 62° al 31° e Giusy Ferreri, dal 94° al 59°. Alla 93a posizione troviamo Marco Mengoni con Marco Mengoni live

Classifica SINGOLI:

Prima posizione per “Despacito” di Luis Fonsi e Daddy Yankee subito a seguire in seconda posizione “Senza pagare” di Fedez&JAx e poi “Volare” in terza di Rovazzi-Morandi. Riki dal 64° al 29° con Perdo le parole e dal 73° al 42° con Polaroid .

Redazione