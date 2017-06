IVAN GRANATINO “‘A guagliona d’o core” disponibili da oggi il NUOVO VIDEO e i PRE ORDER dell’album

IVAN GRANATINO – “Ingranaggi”

Il NUOVO ALBUM in uscita Venerdi 19 Maggio



Sono disponibili da oggi i PRE-ORDER iTunes

“‘A guagliona d’o core” è il NUOVO VIDEO estratto

“‘A guagliona d’o core”

VIDEO YOUTUBE



01) Io non posso

02) Napule Allucca

03) Sempre

04) ‘A guagliona d’o core

05) Perdonami ft. Bless

06) Faciste peccato

07) Chapeau

08) L’addore do mare

09) Bomba

10) Dimmi

11) Se vive a mità

12) Mai

13) Tu

14) My dream

15) Nammore e basta

16) Baby

17) Spuoglieme

“Ingranaggi” è il nuovo album di IVAN GRANATINO, in uscita a maggio per la sua etichetta Napule Allucca e distribuito da Believe. Sono disponibili dal 9 giugno i PRE-ORDER iTunes con download immediato di singoli “Sempe” e “‘A guagliona d’o core”.

“‘A guagliona d’o core” il nuovo video estratto, una canzone in cui il pop e l’elettronica si fondono con il dialetto napoletano dando vita ad uno stile in bilico tra tradizione e innovazione. Il video è stato affidato alla regia di Emanuele Pisano.

IVAN GRANATINO è una delle voci più interessanti e originali di Napoli, capace di accostare rap, r&b, dance, pop e rock alle melodie e alle radici della tradizione napoletana.



“Ingranaggi” è il suo nuovo album, diciassette brani cantati anche questa voltà alternando italiano e dialetto napoletano, un disco pop contaminato dal rap e dall’elettronica che lascia però sempre spazio alla melodia e strofe più cantante. IVAN GRANATINO racconta l’amore ogni volta con intenzioni diverse, da “Io non posso” in cui la sola cosa bella della vita sembra essere la donna amata a “N’ammore e basta” in cui la protagonista è la gelosia, fino alla nostalgia dell’estiva “My Dream”. Ma oltre all’amore e ai sentimenti l’occhio di IVAN si posa anche sulla società che lo circonda: in “Napule allucca” si oppone ai cori razzisti da stadio che si scagliano contro il popolo napoletano, “Chapeau” è invece un inno alla libertà di espressione e una critica verso i luoghi comuni, mentre la drammatica “Se vive a metà” riflette sulle grandi difficoltà della vita.

“Ingranaggi” è un disco complesso e vario, capace di rivelare all’ascoltatore tutte le facce di IVAN GRANATINO, che dopo anni ricchi di concerti, album e collaborazioni importanti è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella nuova scena napoletana.



Redazione