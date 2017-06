TV:#Belen contro Virginia Raffaele “scontata, banale … ora si diverte più a fare vedere la sua coscia…”

Una Belen polemica che non fa mistero della poca simpatia che nutre per Virginia Raffaele: “Virginia Raffaele? Scontata, banale e non ha rispetto per le donne”

In un’intervista a Libero, secondo Belen, la famosa imitatrice farebbe di tutto per attirare gli sguardi sulle sue gambe, con la scusa di interpretarla: “Non mi sta più simpatica quell’imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare. Se fai tante puntate con la parodia di Belen, o di altre, perché a me pare che non si rinnovi mai, non ci puoi massacrare così sempre. All’inizio era leggera, adesso è troppo. Si è persa nell’emulazione, ora si diverte più a fare vedere la sua coscia per dimostrare che anche lei ha una fisicità notevole, per mostrare le sue di gambe. È decaduta nella volgarità, scontata, banale”.“

Si dice che il troppo stroppia… che il repertorio della Raffaele abbia bisogno di essere aggiornato?

