Lorenzo Fragola torna alla musica in duetto con Arisa col nuovo singolo “l’esercito del selfie” firmato Takagi & Ketra

Dopo aver pubblicato “Zero Gravity” nel 2016 Lorenzo Fragola torna alla musica con un nuovo singolo “L’esercito del selfie” in un duetto inedito con Arisa. Per la prima volta i due producer multiplatino Takagi & Ketra che rispondono ai nomi di Alessandro Merli (già membro dei Gemelli DiVersi) e Fabio Clemente (beatmaker dei Boom Da Bash), noti per avere firmato “Roma-Bangkok”, ma anche “Vorrei ma non posto” e “Assenzio” di J-Ax e Fedez, firmano un singolo con sound Anni 60 remixato in chiave”new vintage”.

Il singolo verrà diffuso e pubblicato da SonyMusic venerdì 16 giugno: questo uno stralcio del testo;

…Siamo l’esercito del selfie, di chi si abbronza con l’iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post…

…tu mi manchi, mi manchi in carne ed ossa..

Redazione