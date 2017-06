ISLART SHOW – A Torino nasce il nuovo talk-music show dedicato alla musica indipendente

“ISLART SHOW”

2 LUGLIO 2017 – SONORIA

via Reggio 13, Torino – h 21:00

IL TALK-MUSIC SHOW INTERATTIVO

PRESENTATO DA ISLA FERNANDES

Domenica 2 luglio 2017 si terrà il primissimo capitolo del progetto ISLART SHOW, un evento dedicato all’arte e alla musica indipendente che andrà in scena a Torino nel nuovissimo locale Sonoria in via Reggio 13.

L’ISLART SHOW sarà il centro nevralgico di tutte le attività del progetto Islart, uno spazio virtuale gestito e ideato dall’artista brasiliana Isla Fernandes, il cui obiettivo è quello di diffondere l’arte indipendente attraverso l’uso della rete e lo strumento dei social network.

L’obiettivo dell’ISLART SHOW è quello di connettere gli artisti indipendenti locali al pubblico internazionale di internet, attraverso un evento dal vivo che sarà trasmesso in diretta Facebook e raggiungerà spettatori in Italia, Spagna, Brasile e altre parti del mondo, dando l’opportunità agli artisti ospiti di suonare di fronte a un pubblico vero e, allo stesso tempo, di far conoscere la propria musica a un pubblico internazionale.

In ogni evento ISLART SHOW saranno ospitati tre progetti musicali e nei vari intervalli tra un’esibizione e l’altra la presentatrice Isla darà vita a un talk show insieme agli artisti presenti.

Durante le esibizioni e durante il talk show il pubblico a casa potrà interagire scrivendo i propri commenti direttamente sul post Facebook della diretta live.

ISLA FERNANDES

La sua missione è quella di dare voce all’arte indipendente connettendo persone di tutto il mondo.

Da sempre artista poliedrica e performer, Isla Fernandes ha studiato danza e arti circensi in Brasile e in Spagna.

Si è esibita in diverse parti del mondo, soprattutto in Brasile, Spagna, Italia, e Finlandia. Il palcoscenico è la sua vita e nel suo curriculum c’è anche moltissima arte di strada.

Negli anni le sue esibizioni hanno animato le strade e le piazze di tantissime città brasiliane e europee, tra cui Barcellona, La Coruna e Torino.

Oltre alla sua intensa attività artistica è appassionata di fotografia e moda e, il suo progetto Islart, dedicato alla musica, alla moda, ai viaggi e all’arte di strada, è seguito da followers di tanti paesi, sopratutto Brasile, Spagna e Italia.

Redazione