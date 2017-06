SAB17GIU_CRISTINA D’AVENA_GAY VILLAGE

Sabato 17 Giugno 2017

Palco Amarganta – h. 22.00

GAY VILLAGE

FANTÀSIA

presenta

CRISTINA D’AVENA

Al Parco del Ninfeo si torna piccoli ascoltando i grandi successi di Cristina D’Avena

Sabato 17 Giugno dalle ore 22.00 sul palco Amarganta salirà Cristina D’Avena, ormai indiscussa icona del mondo arcobaleno, vetta guadagnata a suon di grandi successi cartoons, che la nota voce ha interpretato e continua a interpretare in giro per l’Italia. Accolta dallapadrona di casa Kristine VonTrois, la mitica Cristina D’Avena ripercorrerà a suon di note i pezzi simbolo che hanno segnato un’epoca, partendo dagli anni ’80/’90 e rappresentando in musica il divertimento e i ricordi, che trasporteranno il pubblico di Gay Village Fantàsia in una notte all’insegna della spensieratezza.

Da Mila e Shiro a KissMe Licia, passando per La Canzone dei Puffi, Dolce Remì, Lady Oscar e tanti altri brani che hanno costellato l’infanzia di ognuno di noi. La storia della musica cartoons regalerà al pubblico un tuffo in un passato mai dimenticato, che tornerà alla mente già dalle primissime note…

Redazione