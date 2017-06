Da oggi, “L’ESERCITO DEL SELFIE”, primo irresistibile singolo di TAKAGI & KETRA Feat. LORENZO FRAGOLA e ARISA, è in radio e disponibile in streaming e download.

Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia…

due produttori multiplatino + due artisti d’eccezione =

brano travolgente!

È da oggi in radio e disponibile in streaming e download

“L’ESERCITO DEL SELFIE”

il primo irresistibile singolo di

Takagi & Ketra

feat. Lorenzo Fragola e Arisa

Il video del brano sarà online da domani su Vevo!

“Il pop italiano è il nostro parco giochi…

e avere la possibilità di giocarci tutto il giorno ci fa sentire come due bambini

nella vasca delle palline colorate dell’Ikea” – Takagi & Ketra

Da oggi, venerdì 16 giugno, è in radio e disponibile in digitale “L’ESERCITO DEL SELFIE”: per la prima volta i due producer multiplatino Takagi & Ketra firmano un singolo dal ritornello irresistibile e lo fanno coinvolgendo due artisti d’eccezione come Lorenzo Fragola e Arisa.

Il video del brano, visibile da domani su Vevo, vede la partecipazione speciale di Pippo Baudo e Francesco Mandelli.

Le voci dei due featuring si fondono perfettamente con un sound anni sessanta completamente remixato in chiave “new vintage”, pur provenendo da background diametralmente opposti, e il testo è attualissimo: “…Siamo l’esercito del selfie, di chi si abbronza con l’iPhone, ma non abbiamo più contatti, soltanto like a un altro post…”, per cantare la modernità degli smartphone e i social network contrapposta alla realtà e ai veri sentimenti, perché “…tu mi manchi, mi manchi in carne ed ossa…”.

“L’ESERCITO DEL SELFIE” è disponibile in streaming e download al link https://lnk.to/LEsercitoDelSelfie

Takagi & Ketra hanno iniziato a collaborare nel 2012. Il primo progetto è con Rocco Hunt, nella produzione di “Nu Juorno buono”, brano vincitore della categoria giovani a Sanremo nel 2013. Le collaborazioni si susseguono con le migliori penne del pop e dell’indie italiano, con artisti come J-Ax, Fedez, Laura Pausini, Calcutta, Lorenzo Jovanotti, Mika, Fabri Fibra, Marracash, Baby K, Jake la Furia, Briga, Giusy Ferreri, collezionando così numerosi singoli platino e raggiungendo anche il mercato estero con il grande successo del brano “Roma-Bangkok”.

TAKAGI & KETRA

L’ESERCITO DEL SELFIE feat. Arisa e Lorenzo Fragola

Hai presente la luna il sabato sera

Intendo quella vera (intendo quella vera)

Hai presente le stelle, le torri gemelle

Quelle che non esistono più (quelle che non esistono più)

E se ti parlo di calcio

E se ti suono un po’ il banjo

Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio

Ma se ti porto nel bosco

Mi dici portami in centro

Perché lì non c’è campo, poi vai fuori di testa come l’ultima volta

Siamo l’esercito del selfie

Di chi si abbronza con l’iPhone

Ma non abbiamo più contatti

Soltanto like a un altro post

Ma tu mi manchi

Mi manchi

Mi manchi

Mi manchi in carne ed ossa

Mi manchi nella lista

Delle cose che non ho (che non ho, che non ho)

Hai presente la notte del sabato sera

Intendo quella nera (intendo quella nera)

Hai presente la gente che corre in mutande

Dici che non esistono più (dici che non esistono più)

E se ti parlo di sesso

Carta forbice o sasso

Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio

Ma se ti porto nel parco

Mi dici portami in centro

Perché lì non c’è campo, poi vai fuori di testa come l’ultima volta

Siamo l’esercito del selfie

Di chi si abbronza con l’iPhone

Ma non abbiamo più contatti

Soltanto like a un altro post

Ma tu mi manchi

Mi manchi

Mi manchi

Mi manchi in carne ed ossa (mi manchi in carne ed ossa)

Mi manchi nella lista (mi manchi nella lista)

Delle cose che non ho (che non ho, che non ho)

Siamo l’esercito del selfie

Di chi si abbronza con l’iPhone

Ma non abbiamo più contatti

Soltanto like a un altro post

Ma tu mi manchi

Mi manchi

Mi manchi

Mi manchi in carne ed ossa (mi manchi in carne ed ossa)

Mi manchi nella lista (mi manchi nella lista)

Delle cose che non ho (che non ho, che non ho)

Redazione