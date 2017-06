MAGNOLIA ESTATE – martedì 20 giugno dagli USA la promessa del rap al femminile PRINCESS NOKIA

MAGNOLIA ESTATE 2017

ESTATE 2017

Dal 19 maggio al 16 Settembre la rassegna estiva del CIRCOLO MAGNOLIA

via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI) Martedì 20 luglio

Martedì 20 luglio arriva sul palco del Circolo Magnolia il live di PRINCESS NOKIA, la nuova promessa statunitense dell'Hip Hop e R'n'B contemporaneo. PRINCESS NOKIA è il collettivo musicale capitanato dalla giovane Mc Nicole Ortiz. Presenterà il suo ultimo album "1992", uscito lo scorso settembre, in cui beat tribali e trip hop si mescolano all'R&B, creando un sound unico e innovativo che ha attirato l'attenzione delle più importanti testate internazionali. Un disco intriso di cultura radicale afroamericana, femminismo, critiche al neo-colonialismo contemporaneo, R&B, folgorazioni afro e sfoghi tribali. Con brani come "Tomboy", "Brujas" e "Kitana" è diventata una delle voci più calde del momento. Nella stessa serata le sofisticate suggestioni pop elettroniche di L I M che si prepara a pubblicare H I G H E R L I V I N G, prodotto da RIVA e le provocazioni della nuova icona milanese esplosa sul web, Myss Keta. A dare un ulteriore tocco di colore e di carnevale a questa prima pazza notte ufficialmente estiva del Magnolia, il djset di Stai Zitta, il nuovo magazine nato qualche mese fa a Milano. INGRESSO: Euro 15 + d.p.

www.mailticket.it

www.ticketone.it