I Coldplay pubblicano una nuova canzone, ”All I Can Think About Is You”, dal loro prossimo ep ”Kaleidoscope” che sarà disponibile in download e streaming dal 14 luglio e verrà pubblicato in cd e vinile il 4 agosto. Il brano, che parte con un giro di basso insinuante crescendo con un ritmo ipnotico, è disponibile ora in download e streaming. È accompagnato da un bellissimo lyric video animato, diretto da I Saw John First. L’ep è stato prodotto da Rik Simpson con Daniel Green e Bill Rahko e include anche una nuova versione live della hit nata dalla collaborazione dei Coldplay con i Chainsmokers, ”Something Just Like This”, registrata a Tokyo in Aprile. Contiene anche ”Miracles (Someone Special)”, una collaborazione con il rapper di Detroit Big Sean. Un altro nuovo brano, ”A L I E N S”, è stato scritto con Brian Eno e co-prodotto da Eno e Markus Dravs (Arcade Fire, Mumford & Sons, Kings Of Leon). I Coldplay sono attesi in Italia a luglio, con due date allo stadio Mezza di Milano il 3 e 4. (Ansa)

Redazione