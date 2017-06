BENJI&FEDE tornano a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO – con ANNALISA – con la quale hanno duettato nel brano “Tutto per una ragione”. VIDEO

Benji & Fede tornano a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO. Insieme a loro, oggi (giovedì 18 giugno) sul palco di Piazza Duomo ci sarà anche Annalisa, con la quale hanno duettato nel brano “Tutto per una ragione”.

Il 1° luglio, da Roma partirà lo “0+ Summer Tour”, la parte estiva del tour di Benji e Fede. “Annalisa, ti invitiamo in Sardegna e Sicilia così facciamo anche una vacanzina” è la proposta del duo; “Allora di sicuro”, risponde lei. Annalisa è stata ospite di Benji e Fede al live del 4 marzo al Forum di Assago.

In questi giorni, Benji & Fede sono stati in Spagna per un nuovo progetto: “Stiamo provando a lavorare anche lì, anche se è difficile perché è come ricominciare da zero. Ci proviamo, dando sempre priorità all’Italia. Quest’estate faremo una cosa molto figa”, anticipano i due artisti.

Annalisa invece è al lavoro sul disco nuovo: “Sto scrivendo già da qualche mese, cerco di mettere insieme un sacco di canzoni, sono super contenta e non vedo l’ora che sia il momento di condividerle”, racconta Nali: “Non ci siamo ancora ma quasi”. E su nuovi progetti televisivi, non si sbilancia.