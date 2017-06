RADIO ITALIA LIVE: CONCERTO BLINDATO, A NUMERO CHIUSO E SENZA MAXISCHERMI

Il gran giorno è arrivato il concertone annuale organizzato da Radio Italia, si svolgerà oggi 18 giugno a Milano in Piazza Duomo (e poi il 30 giugno a Palermo). Sul palco si alternano : Andrea Bocelli, Alessandra Amoroso, Annalisa, Benji e Fede, Emma (foto sotto, durante le prove), Francesco Gabbani, Giorgia, J Ax e Fedez, Fiorella Mannoia, Nek, Samuel, Saturnino e Umberto Tozzi e altri. L’ospite internazionale sarà Anastacia, mentre per radio Italia 3.0 ci saranno Elodie e Lele.

In piazza le forze dell’ordine controlleranno che tutto vada nel verso migliore e a prepararsi per il grande schieramento che dovrà presidiare il centro prima e durante lo show per il quale è stato fissato per motivi di sicurezza un numero chiuso di 23mila e 500 ingressi. Le persone in eccesso saranno invitate ad allontanarsi. Non ci saranno neanche i maxischermi, proposti in Piazza Cordusio e dietro la cattedrale, poiché renderebbero ancora più complesso il sistema di monitoraggio a causa dell’aumento delle piazze da controllare. Il comune di Milano chiede a tal proposito l’aiuto e la collaborazione dei cittadini tutti: «Invitiamo i cittadini a non assembrarsi. Chi vuole assistere al concerto arrivi per tempo. A chi non riesce, consigliamo di tornare a casa»

Tutte le persone che vorranno accedere all’area dovranno passare attraverso i metal detector e mostrare borse e zaini, vietati i bastoni per i selfie, tablet e spray antizanzare. Gli agenti di polizia locale impegnati per la sicurezza dell’evento saranno 135 che si andranno ad aggiungere alle altre forze dell’ordine, che controlleranno anche venditori ambulanti e sul divieto di vendita abusiva di alcolici.

Alla vigilia del concerto in piazza Duomo, Radio Italia, in segno di rispetto per i recenti accadimenti di Manchester e Torino che hanno segnato a lutto la musica, ha lanciato la campagna La musica è più forte invitando tutti i radioascoltatori e tutti coloro che saranno in piazza ad indossare una maglietta bianca.

«Noi, ci siamo e vogliamo dare un segnale forte, positivo, di unione, di gioia e di condivisione» ha dichiarato il presidente e fondatore di Radio Italia Mario Volanti. «Ci piacerebbe che la piazza fosse bianca in segno di rispetto per tutti i recenti accadimenti ma anche per unirci tutti insieme ancora più degli anni scorsi! La musica è più forte, ci sarà sempre e sarà sempre e per tutti pace, purezza e libertà».

Alla conduzione dei due eventi Paolo Kessisoglu e Luca Bizarri, La diretta si potrà seguire in contemporanea su Nove e RealTime (Canali del gruppo Discovery Italia) e Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT e 35 TvSat, in HDcanale 570 DTT, 725 SKY, 135 TvSat e via cavo su Video Italia HD in Svizzera) e in streaming audio/video su radioitalia.it.

Redazione