JOHN LENNON Polemiche tra i fans: viene iscritta Yoko Ono come coautrice della canzone-simbolo ”Imagine”. VIDEO

“Imagine“, l’iconica canzone di John Lennon, ha un co-autore, anzi una coautrice: la vedova Yoko Ono. Tra le proteste di alcuni fan, che non le hanno mai perdonato di aver provocato il divorzio dei Beatles, la National Music Publishers’ Association of America ha aggiunto l’artista ai “crediti” del maggior successo di Lennon da solista. “E’ mio speciale onore correggere quanto abbiamo registrato 48 anni fa”, ha detto David Israelite, presidente e CEO della NMPA nel corso del gala annuale dell’organizzazione a New York. In sedia a rotelle per una malattia “influenzale” Yoko ha partecipato alla cerimonia accompagnata dal figlio Sean.

L’aggiunta del nome di Yoko come coautrice ha provocato polemiche oltre ad avere ovviamente risvolti legali. Israelite ha spiegato che potrebbe esserci opposizione in futuro a causa dell’effetto domino nella distribuzione dei diritti di autore di ”Imagine”. In ogni caso significa un prolungamento del copyright: i diritti di autore negli Usa scadono 70 anni dopo la morte.

Redazione