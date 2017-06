22-23-24 GIUGNO_PATTY PRAVO_ENRICO LUCHERINI_BARBARA D’URSO_ORIETTA BERTI_GAY VILLAGE

GAY VILLAGE FANTÀSIA – XVI Edizione

Dall’8 Giugno al 9 Settembre 2017. Aperto dal Giovedì al Sabato, dalle ore 19

Ingresso Gratuito dalle 19 alle 21. Prezzi: Giov.10€/Ven.13€/Sab.20€ (Drink incluso)

Roma Eur – Parco del Ninfeo, in Via delle Tre Fontane, ang. Viale dell’Agricoltura

InfoLine +39 350 0723346 – www.gayvillage.it

Dal 22 al 24 Giugno 2017

Amarganta Floor

GAY VILLAGE

FANTÀSIA

Nell’ambito delle interviste spettacolo:

I RACCONTI DI FANTÀSIA

arrivano gli Ospiti Speciali accolti da Pino Strabioli:

Patty Pravo – Giovedì 22 Giugno

Enrico Lucherini e Barbara D’Urso – Venerdì 23 Giugno

Orietta Berti – Sabato 24 Giugno

Patty Pravo, Enrico Lucherini, Barbara D’Urso e Orietta Berti

Tre giorni di grandi ospiti al Parco del Ninfeo per “I Racconti di Fantàsia”, condotti da Pino Strabioli

Il terzo weekend di Gay Village Fantàsia, è tra gli appuntamenti che racchiudono in sé l’essenza di quella declinazione artistica che anima il villaggio in questa stagione. Il Regno di Fantàsia, infatti, si animerà con una tre giorni di ospiti eccezionali come Patty Pravo (Giovedì 22 Giugno), Enrico Lucherini e Barbara D’Urso (Venerdì 23 Giugno) e Orietta Berti (Sabato 24 Giugno), tutti accolti all’interno del ciclo di interviste dal titolo “I Racconti di Fantàsia”, condotti da Pino Strabioli, padrone di casa che accoglie i suoi ospiti all’interno di un’improbabile locanda fantasy, tra una drag singer svampita come Daniel Decò, un oste smemorato come Mario Glossa e un pianista col cappello come Max Minoia…

Si inizia Giovedì 22 Giugno sul palco Amarganta Floor alle ore 22.45, con la divina Patty Pravo, che torna al Parco del Ninfeo, accolta dall’amico Strabioli, per rivivere la trasgressione, l’eleganza e l’imprevedibilità di anni iconici come i sessanta, in cui Patty ha insegnato la moda, dettato le tendenze e soprattutto, interpretato brani che sono pietre miliari della musica italiana.

Venerdì 23 Giugno, dalle ore 21.30, è la volta di un vero e proprio omaggio ad un uomo che ha fatto la storia della comunicazione e soprattutto del gossip! Enrico Lucherini, addetto stampa e simbolo di una dolce vita che non c’è più, lui che la dolce vita l’ha creata. Deus ex Machina di molti celebri attori italiani che nella sera di venerdì insieme a Pino Strabioli, ripercorrerà la propria vita con il suo libro Purché Se Ne Parli, Ed. Palombi. Sullo stesso palco arriverà anche una grande amica di Enrico e della comunità lgbt, l’ineguagliabile Barbara D’Urso, inaspettata sorpresa che animerà ancor di più la serata che la vedrà protagonista… ad allietare l’incontro tra Lucherini e la D’Urso, ci saranno anche i vocalizzi del coro Voci Sole, fondato da Claudia Compolongo, già noto al grande pubblico e specializzato in rock anni ’70 e brani d’autore che hanno fatto epoca. Conclude il giro di interviste Sabato 24 Giugno alle ore 21.30, la mitica Orietta Berti, che per la prima volta sarà accolta da un pubblico che intona già le sue canzoni prima ancora d’averla incontrata…

Redazione