CRISTIANO MALGIOGLIO: da venerdì 23 giugno in radio il nuovo singolo-tormentone “O MAIOR GOLPE DO MUNDO (MI SONO INNAMORATO DI TUO MARITO)”

CRISTIANO MALGIOGLIO

Da venerdì 23 giugno in radio il nuovo singolo

“O MAIOR GOLPE DO MUNDO

"O MAIOR GOLPE DO MUNDO (MI SONO INNAMORATO DI TUO MARITO)" Da venerdì 23 giugno sarà in rotazione radiofonica "O MAIOR GOLPE DO MUNDO (MI SONO INNAMORATO DI TUO MARITO)" (Malgioglio Records/distribuzione Artist First), il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio. Il brano, originariamente portato al successo negli anni '70 dal duo brasiliano Deny e Dino e di cui Malgioglio ha adattato parte del testo in italiano, è già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Il singolo anticipa il nuovo album di Cristiano Malgioglio di prossima pubblicazione, in cui l'artista reinterpreta pezzi storici di grandi autori sudamericani che lo hanno influenzato e brani della nuova generazione di artisti brasiliani.

Spotify: http://spoti.fi/2s0m4Qahttps://www.instagram.com/cristianomalgioglioreal https://twitter.com/infomalgioglio