KRIS: IN RADIO E IN DIGITAL STORES CON IL NUOVO SINGOLO “BLOODY MARY”

E’ uscito “Bloody Mary”, il secondo singolo inedito di Kris. Dopo l’ottimo riscontro del primo singolo “Resto io”, il nuovo singolo è pubblicato su etichetta Stemma Records (distr. su tutte le piattaforme digitali da Believe Digital).

Il “Bloody Mary” è disponibile in 3 versioni:



‐ Bloody Mary Borzon Electrobeat Mix

‐ Bloody Mary Loveforce Uptime Remix

‐ Bloody Mary Gianni Bini Alcoholik Rework

“Bloody Mary” è una bomba di energia – dichiara Kris – va giù come un cocktail dissetando la nostra estate”.



Cristina Milanese in arte Kris, 27 anni di Roma, è un’Artista effervescente e dinamica,

che ama fondere melodie pop con il sound electro-rock prestando un’attenzione particolare ai testi che interpreta con carattere e originalità. Studia canto e chitarra presso la Stemma Music Academy e recitazione alla Saint Louis de France. Canta anche in francese, spagnolo e inglese.

Nel 2013 partecipa come corista al programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi. Nel 2014 viene selezionata dalla 1star per registrare il videoclip di “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri partecipando ai 2 concerti live organizzati dallo storico locale romano “Piper” in occasione del festeggiamento dei suoi primi 50 anni.

Dal 2014 al 2016 canta e suona nei locali della Capitale con la Band nota come “Cristina e i poco seri”.

A marzo 2017 pubblica il suo primo singolo contenente l’inedito “Resto io” e la cover del noto successo di Loredana Bertè “Il mare d’inverno” che in brevissimo tempo raggiungerà il #38 posto nella classifica iTunes TOP 200 POP. Numerosi riscontri anche durante la promozione sia in radio, web e TV che live.



In questo periodo KRIS sta ultimando il suo primo EP di inediti prodotto e arrangiato da Stefano Borzi (Tiromancino – Valerio Scanu) con la collaborazione del chitarrista David Pieralisi (Michele Zarrillo – Alessandra Amoroso) e del tecnico del suono Mirko Cascio (Daniele Silvestri – Fabrizio Moro).

Redazione