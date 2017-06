FABRI FIBRA pubblica “LUNA” feat. Mahmood, nuovo brano inedito per festeggiare il platino di “Pamplona”.

FABRI FIBRA

pubblica un brano inedito

per festeggiare il platino di “Pamplona”

“LUNA” feat. Mahmood

FABRI FIBRA pubblica oggi, su tutte le piattaforme digitali, il brano inedito “LUNA” feat. Mahmood, outtake del suo ultimo disco “FENOMENO”.

Durante le sessioni di scrittura di “FENOMENO”, Fibra ha scritto e prodotto oltre 40 brani.

Fin dal momento in cui la tracklist definitiva del disco prendeva forma alcuni brani, esclusi dall’album, sono rimasti lì in evidenza, con un ruolo ben definito. Avrebbero visto luce prima o poi, questa l’intenzione e la promessa.

Tra questi “Tony Hawk”, dedicato al celebre skater, regalato in aprile nella settimana che precedeva l’uscita dell’album. Oggi tocca a LUNA e alla sua storia.

Chiamare ospiti in un disco di rap credibile, oggi, in Italia, non è cosa semplice.

L’esigenza di avere una voce fuori dalla media italiana, talentuosa, anche impossibile da riconoscere, che definisse da sola il carattere di una canzone, superava ogni tipo di obiettivo commerciale.

Fibra, da sempre attento alle nuove generazioni, invita in studio Mahmood, incrociato solo in un passaggio tv a Sanremo l’anno precedente, per provare, senza pressione di classifica alcuna, un pezzo scritto a 4 mani.

Nasce LUNA, prodotto da Marz, dalla struttura non convenzionale, non è una canzone normale, non è un singolo, è una perla, la fotografia dell’incontro spontaneo tra 2 artisti.

“LUNA” è disponibile in digitale al link:

https://umi.lnk.to/Luna

Mahmood, nasce a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. Dopo la partecipazione a Sanremo giovani nel 2016, ha continuato a scrivere testi. Nell’ultimo anno ha iniziato a collaborare con autori quali Alessandro Raina e Davide Simonetta. Torna a luglio con un nuovo singolo, “Pesos”.

Il singolo di Fabri Fibra, “Pamplona” (feat. Thegiornalisi), è stato certificato platino da FIMI/GfK Italia ed è al primo posto della classifica dei brani più trasmessi in radio (dati diffusi da EarOne venerdì 16 giugno).

Partirà il 17 ottobre il tour con cui Fibra presenterà il suo nuovo disco “FENOMENO”. Queste le date attualmente confermate:

17 ottobre al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI);

20 ottobre al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO);

21 ottobre al Vox Club di Nonantola (MO);

23 ottobre all’Alcatraz di Milano;

27 ottobre all’Obihall di Firenze;

28 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova;

3 novembre all’Atlantico Live di Roma;

4 novembre al Pala Partenope di Napoli;

7 novembre all’Alcatraz di Milano;

10 novembre al Padiglione Conza di Lugano;

11 novembre all’Estragon di Bologna.

Redazione