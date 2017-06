JAY SANTOS: Ecco tutte le date del tour in Italia – nei prossimi giorni sarà in Sardegna, Veneto, Marche, Campania, Lombardia e Toscana. – GUARDA VIDEO

JAY SANTOS

Tutte le date del tour in Italia:

nei prossimi giorni sarà in Sardegna, Veneto,

Marche, Campania, Lombardia e Toscana.

Dopo il successo dello scorso 10 giugno con il party “Xica Loca” (hip-hop, rap, reggaeton party) a Sassari, Jay Santos, con il suo ultimo brano “Venus” (Envi Music / Distribuzione Sony Music Spain) uscito da poco in tutti i digital store, proseguirà il suo tour in Italia: si riparte sempre dalla Sardegna il 23 giugno, poi Veneto, Marche, Lombardia, Campania, Toscana (maggiori dettagli verranno comunicati a breve). Ecco le date:

23 giugno – San Giovanni (Sardegna prov. di Oristano)

8 luglio – Just Club (Sardegna)

9 luglio – AcquaLandia – Jesolo (Veneto)

11 luglio – Shada – Civitanova Marche

13 luglio – Milan Latin Festival – Milano (Lombardia)

15 luglio – Pineta Garden – Sassocrovaro (Marche)

16 luglio – Caserta (Campania)

18 luglio – Cagliari (Sardegna)

13 agosto – Le Dune – Palinuro (Campania)

15 agosto – Beach Club – Forte dei Marmi (Toscana)

6 settembre – The Club – Milano (Lombardia).

Jay Santos, artista internazionale e icona della musica urbana che ha fatto ballare tutto il mondo con successi come “Caliente” (certificato disco d’oro nel 2016), con questo nuovo brano cerca di rappresentare l’evoluzione del reggaeton. “Venus ha un’essenza futuristico mantenendo i classici suoni di Reggaeton, è una canzone piena di ritmo e sensualità, il suo sound fresco e innovativo è accattivante ed esplosivo”, dice Jay Santos. Ecco il videoclip:

Questo nuovo singolo farà parte dell’album “Heartbeats” dell’artista colombiano, che uscirà entro la fine dell’anno, nel frattempo prosegue il tour, ecco di seguito le date in Italia e in Inghilterra:

Numeri importanti per l’artista originario di Bogotà (Colombia) classe ’88. La carriera di Jay Santos, cominiciata all’età di 11 anni quando decide di trasferirsi a Roma, in Italia, dove impara a suonare il pianoforte, la chitarra e la batteria, arriva ad una svolta nel 2012. Jay fa il suo debutto insieme a Jose De Rico e Henry Mendez, con il singolo “Noche de Estrellas” edito da Roster Musica, una canzone che immediatamente va a posizionarsi nella parte alta della classifica dei singoli più venduti in Spagna e, ad oggi, disco d’oro e oltre 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma è nel 2013 che l’artista colombiano conquista il mercato con l’hit mondiale“Caliente” (certificato pochi giorni fa, il 7 novembre 2016, da FIMI Disco D’oro in Italia), suo primo singolo da solista, pubblicato dalla società Blanco y Negro: in meno di un mese diventa il video più visto su Tuenti, numero uno su iTunes in Spagna, e “Summer Song” in Francia, Svizzera, Belgio, Italia e Cile. Attualmente ha oltre 60 milioni di visualizzazioni su Youtube. Con oltre 200 spettacoli in tutto il mondo, Jay Santos è considerato l’artista latino numero uno in Europa.

Redazione