MAGNOLIA ESTATE – domenica 25 giugno la leggendaria THE SUGAR HILL GANG per una grande jam coi nomi storici dell’Hip Hop italiano

Domenica 25 giugno torna al Circolo Magnolia BE THERE OR BE SQUARE, la Jam italiana più importante per gli amanti della cultura hip hop arrivata alla sua terza edizione, con la partecipazione straordinaria del trio THE SUGARHILL GANG e degli Mc MELLE MEL & SCORPIO. Insieme a loro sui tre palchi si esibiranno dalle 15:30 alle 3 del mattino alcune tra le crew e i dj di riferimento nel mondo hip hop italiano, tra cui Alien Army, DJ Gruff, Danno, Inoki, Moddi, Grooving Brothers, Deda e molti altri.

THE SUGARHILL GANG

La SUGARHILL GANG è uno storico collettivo rap old school formato da tre ragazzi del New Jersey che nel 1979 hanno fatto conoscere l’Hip Hop a tutto il mondo con il singolo “Rapper’s Delight” e che per primi hanno fatto arrivare la musica hip hop nella TOP 40 dei singoli radio, vendendo più di 8 milioni di copie.



GRAND MASTER MELLE MEL and SCORPIO (Furious Five)

Due membri dei The Furious Five, GRAND MASTER MELLE MEL e SCORPIO sono due colonne portanti del rap old school: a loro si deve l’uso di termini come “mc” e “hip hop”. Famosi per le collaborazioni con il dj Grandmaster Flash, raggiungono il successo con il leggendario “The Message”, la prima opera di denuncia nell’hip hop pubblicata dalla Sugarhill Gang Records nel 1982 che arrivò allla 9° postazione della classifica di Billboard dei singoli R&B piu venduti al mondo.

Evento facebook: www.facebook.com/bethereorbesquareIII

INGRESSO: Euro 13 + d.p.; in cassa Euro 15