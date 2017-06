TV: La vita è una figata con Bebe Vio al sabato pomeriggio di Rai1 in autunno

I palinsesti televisi Rai non sono stati ancora definiti ma esistono già alcune anticipazione della nuova stagione 2017/2018 e tra queste l’inedito programma La vita è una figata affidato ad una ugualmente inedita conduttrice Bebe Vio, in onda in autunno, che troverebbe collocazione nel sabato pomeriggio di Rai1 e che di conseguenza si troverebbe a “battagliare” con l’ormai collaudato talk show di Canale5 “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin campione di ascolti anche nell’ultima edizione.

Ma come riportato da Davide Maggio Bebe Vio parrebbe per nulla intimorita e in un’intervista ha dimostrato tutta la sua emozione per questo debutto nel mondo della televisione, dopo i tanti successi ottenuti nello sport, asserendo:

“La vera figata, adesso, è che dobbiamo raccontarlo insieme. Quindi, abbiamo tutti avuto un periodo un po’ così…Però se ne può uscire sempre meglio. Quindi, se avete una bella storia raccontatecela.”

La Vita è una figata racconterà di storie straordinarie di chi ce l’ha fatta con la forza d’animo superando barriere all’apparenza insormontabili proprio come Bebe Vio. Sono previste ospitate nel corso delle n.6 puntate tra i quali il Presidente del Coni Giovanni Malagò, l’attrice Geppi Cucciari, il rugbista e ex concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle Martin Castrogiovanni.

Redazione