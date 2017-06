RENATO ZERO: mancano solo dieci giorni al via di “ZEROVSKIJ… solo per amore”, dal 1° luglio in scena su alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia! GUARDA VIDEO

RENATO ZERO

MANCANO SOLO DIECI GIORNI AL VIA DI

“ZEROVSKIJ… solo per amore”

L’innovativo progetto tra musica dal vivo e recitazione

Dal 1° luglio in scena su alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia:

1, 2, 4, 5 e 6 luglio a IL CENTRALE LIVE – FORO ITALICO di ROMA

18 luglio al COLLISIONI FESTIVAL di BAROLO (CN)

29 luglio al TEATRO DEL SILENZIO di LAJATICO (PI)

1 e 2 settembre all’ARENA di VERONA

7 e 9 settembre al TEATRO ANTICO di TAORMINA

Biglietti disponibili in prevendita

È DISPONIBILE IL NUOVO DOPPIO ALBUM

“ZEROVSKIJ… solo per amore”

19 BRANI INEDITI TRA CUI IL SINGOLO

“TI ANDREBBE DI CAMBIARE IL MONDO?”

Cresce l’attesa per “ZEROVSKIJ… solo per amore”, lo spettacolo di RENATO ZERO basato sui 19 brani inediti che compongono l’omonimo doppio nuovo album (certificato oro da FIMI / GfK Italia), disponibile in tutti i negozi e digital store e anticipato dal singolo “Ti andrebbe di cambiare il mondo?”, attualmente in rotazione radiofonica.

È possibile vedere il video ufficiale del singolo, diretto da Gaetano Morbioli e prodotto da Run Multimedia:

“ZEROVSKIJ… solo per amore” è una sorta di teatro totale che vivrà sui palcoscenici più suggestivi del nostro Paese attraverso un eccezionale dispiegamento di forze artistiche, fondendo in un abbraccio appassionato musica alta, prosa e cultura pop. Un’operazione artistica e sociale che intende illuminare tante risorse del nostro Paese sempre più delegittimato nei suoi pilastri fondanti: l’arte e la cultura.

Il progetto è arricchito anche dalle location scelte: dopo le 5 date a IL CENTRALE LIVE – FORO ITALICO di ROMA, “ZEROVSKIJ… solo per amore” sarà in scena anche al COLLISIONI FESTIVAL di Barolo (CN), per poi proseguire su altri prestigiosi palchi estivi italiani, dal TEATRO DEL SILENZIO di LAJATICO (PI) all’ARENA di VERONA, per concludere nel suggestivo TEATRO ANTICO di TAORMINA.

Queste tutte le date confermate:

1, 2, 4, 5 e 6 luglio a IL CENTRALE LIVE – FORO ITALICO di ROMA;

18 luglio al FESTIVAL COLLISIONI di BAROLO (CN);

29 luglio al TEATRO DEL SILENZIO di LAJATICO (PI);

1 e 2 settembre all’ARENA di VERONA;

7 e 9 settembre al TEATRO ANTICO di TAORMINA.

I biglietti sono disponibili in prevendita su vivaticket.it, renatozero.com e nei punti vendita Vivaticket.

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale del tour.

