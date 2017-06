TONY MAIELLO: “Il mio funky” è il secondo singolo in uscita in digital download e in radio dal 23 giugno. Maiello sarà in gara ai “Wind Summer Festival”.

TONY MAIELLO

“Il mio funky”,

in digital download e in radio dal 23 giugno,

è il secondo singolo estratto dall’album in arrivo in autunno.

Il singolo verrà accompagnato dal videoclip.

Tony Maiello sarà in gara ai “Wind Summer Festival” (Canale 5).

“Il mio funky” (etichette discografiche “Il Branco” e “Selection”), in digital download a partire dal 21 giugno e in radio da venerdì 23 giugno, è il titolo del secondo singolo di TONY MAIELLO (sarà in gara ai “Wind Summer Festival”), brano scritto dallo stesso cantautore con la collaborazione di Marco Rettani, Enrico Palmosi e Sabatino Salvati, estratto dal nuovo album che uscirà il prossimo autunno. Il brano sarà accompagnato dal videoclip.

“Forse è il brano che ho realizzato nel minor tempo possibile da quando scrivo canzoni. – racconta Maiello -. Istintivo, spensierato, leggero…un po’ come il periodo che sto attraversando ora. Nel testo cerco di descrivere la fase di un corteggiamento, ma in maniera sorridente e con quel pizzico di ambiguità che non guasta mai. La musica è sempre stata un’ amica comprensiva, una confidente fedele…e da un po’ di tempo ho scoperto che ci si può anche scherzare. Ogni tanto fa bene non prendersi sul serio, d’ altronde meglio essere pazzi e fingersi normali piuttosto che sentirsi normali con la paura di diventare pazzi.”

La produzione artistica è di Sabatino Salvati ed Enrico Palmosi, che ha curato anche gli arrangiamenti. Hanno collaborato Paolo Petrini, alle chitarre e Marco Mariniello al basso, il mix è di James Reynolds

Redazione