25/06/2017 – 21:25 #RAI1: MUSICULTURA XXVIII Festival della Canzone Popolare e d’Autore

Si accendono i riflettori sulla serata finale della 28° Edizione di Musicultura che il 25 giugno alle 21.25 su Rai1 e in contemporanea su Rai Radio1 verrà proposta in diretta da Macerata con la conduzione di Fabrizio Frizzi.

Musicultura, il Festival della canzone popolare e d’autore diretto da Piero Cesanelli vedrà nell’Arena Sferisterio di Macerata la sfida tra i giovani finalisti, ma la serata sarà arricchita dalle esibizioni di tanti ospiti tra cui Roberto Vecchioni, Simone Cristicchi, Decibel, Ron, Matthew Lee, Guido Catalano. I quattro finalisti del concorso, tutti autori delle canzoni che interpretano, sono arrivati alla fase conclusiva dopo essere stati selezionati fra quasi 800 proposte e si contenderanno l’ambito riconoscimento e un premio in denaro di 20.000 euro.

Redazione