CLASSIFICA ALBUM FIMI SETT.25 (16-22 giugno) – Quinta settimana di permanenza in vetta per “Perdo le parole” di Riki

Al primo posto e quindi in vetta alla classifica per la 5^ settimana di seguito Perdo le parole di Riki, nome d’arte di Riccardo Marcuzzo vincitore della categoria canto nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che vanta al suo attivo il più grande “firmacopie” di sempre” con 80mila fan in 20 giorni per l’autografo sul cd.

Secondo posto per l’album di Roger Waters, rimane invece stabile alla terza posizioneFederica Carta con l’omonimo disco Federica. Alla quarta posizione troviamo in salita Magellano di Francesco Gabbani. Quinto gradino per VascoNonStop. Scende dalla 2 alla 8 Ghali con Album. Esordio all’ottavo posto per Melodrama di Lorde. Chiude la top ten l’omonimo album solista di Harry Styles (sette giorni fa era alla 12). I Nickelback alla 12 con Feed The Machine, caduta sia di Thomas di Amici 2017 (dalla 4 alla 13) sia Witness di Katy Perry (dalla 6 alla 14). Risalgono Vasco Rossi, Tiziano Ferro e JAx-Fedez Questo il link per la classifica completa: http://www.fimi.it/classifiche#/category:album

Per quanto riguarda i SINGOLI: “Despacito” di Luis Fonsi feat. Daddy Yankee riconquista la vetta (13esima settimana alla numero 1), secondo gradino per “Senza pagare” di JAx-Fedez e al terzo “Volare” di Rovazzi feat. Morandi. Stabile Pamplona di Fabri Fibra alla 5a posizione Balzo in avanti dalla 32 alla 13esima posizione per BabyK e la sua Voglio ballare con te . In salita anche Tiziano Ferro, Francesco Gabbani e soprattutto Marco Mengoni che scala dalla 82a posizione alla 32a. New Entry alla 69a posizione di “L’esercito del selfie” di Takagi ì&Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa Posizioni 1-50: http://www.fimi.it/classifiche#/category:digital Posizioni 51-100: http://www.fimi.it/classifiche… Redazione