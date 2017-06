RON: “La Forza di Dire Sì Tour” prosegue anche in ESTATE! In radio il singolo “AI CONFINI DEL MONDO” e online il video del brano!

RON

“LA FORZA DI DIRE SÌ Tour”

PROSEGUE ANCHE IN ESTATE!

IN RADIO IL SINGOLO “AI CONFINI DEL MONDO”

estratto dal doppio album “LA FORZA DI DIRE SÌ”

Online il video del brano http://vevo.ly/zZ9ubq

Prosegue anche in estate il tour di RON durante il quale l’artista presenterà live i suoi più grandi successi, tra cui i brani contenuti nella riedizione del doppio album “LA FORZA DI DIRE SÌ”, che sostiene AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Queste le prime date ad oggi confermate del tour prodotto da Color Sound (calendario in continuo aggiornamento): il 28 GIUGNO in Piazza Duomo a NOLA (Campania); il 9 LUGLIO per il festival RisorgiMarche a PINTURA DI BOLOGNOLA (Macerata); il 22 LUGLIO in piazza Carpaccio a CAPODISTRIA; il 4 AGOSTO in piazza Kennedy a MOIE – Maiolati Spontini (Ancona); il 10 AGOSTO al BluBar Festival(piazzale Sirena) di FRANCAVILLA AL MARE

Inoltre RON sabato 24 GIUGNO ha preso parte al “Premio Biagio Agnes” a SORRENTO, che sarà trasmesso il 30 giugno, in seconda serata, su Rai1, mentre domenica 25 GIUGNO parteciperà alla 28° edizione di Musicultura che si terrà all’Arena Sferisferio di MACERATA e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e diretta radiofonica su Rai Radio 1.

Attualmente è in rotazione radiofonica “AI CONFINI DEL MONDO”, il nuovo singolo di RON estratto dalla riedizione del suo doppio album “La Forza Di Dire Sì, disponibile in tutti i negozi di dischi e in digital download. Il video del brano, diretto da Luca Scalia, è visibile al seguente link: http://vevo.ly/zZ9ubq.

«Il risveglio da un letargo che ci porta spesso ad allontanarci da tutto e da tutti, anche da chi abbiamo a fianco e non smette di volerci bene – dichiara RON in merito al nuovo singolo – alzare la testa e ritrovare, ricominciare a vivere, con un sole travolgente che illumina la nostra vita e quella della persona che abbiamo dentro e amiamo da sempre…il mondo cambia prospettiva e ci dà la forza di andare avanti».

“LA FORZA DI DIRE SÌ” (Le Foglie e il Vento in collaborazione con F&P Group/Universal Music), è un doppio album, contenente i brani più celebri del repertorio di RON reinterpretati insieme ad altri 24 artisti italiani, nato dall’esigenza di sostenere, ancora una volta,AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Questa nuova edizione del progetto contiene, oltre al brano sanremese“L’ottava meraviglia”, anche il brano “Ai confini del mondo”.

AISLA (www.aisla.it) è impegnata da oltre 30 anni nella tutela, nell’assistenza e nella cura dei malati di SLA, sostenendo anche lo sviluppo della ricerca scientifica su questa malattia neurodegenerativa. AISLA, infatti, ha co-fondato e sostiene AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la SLA, che promuove, finanzia e coordina la ricerca scientifica d’eccellenza sulla SLA.

