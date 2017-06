28Giugno_VLADIMIR LUXURIA_GIORDANA ANGI_GAY VILLAGE APERTURA STRAORDINARIA

GAY VILLAGE

FANTÀSIA

APERTURA STRAORDINARIA

Mercoledì 28 Giugno 2017

Amarganta Floor ore 21.30

– h. 21.30 – VLADIMIR LUXURIA presenta

il suo ultimo libro scritto a quattro mani con Stefano Genovese

Il Coraggio di Essere una Farfalla, Ed. PIEMME

conduce Pino Strabioli

23.00 – GIORDANA ANGI – Showcase

Presentazione del brano BAM BAM, sigla del Lazio Pride

Mercoledì 28 Giugno, alle ore 21.30, in occasione dell’apertura straordinaria di Gay Village Fantàsia, sarà la transgender più famosa d’Italia Vladimir Luxuria a salire sul palco Amarganta per presentare il suo ultimo libro Il coraggio di Essere una Farfalla, ed. Piemme, scritto con Stefano Genovese, a condurre la serata Pino Strabioli, padrone di casa degli appuntamenti culturali al Parco del Ninfeo. E’ un ritorno atteso, quello di Vladimir Luxuria che torna al Gay Village, dopo i quattro anni passati nelle vesti di direttrice artistica della Kermesse arcobaleno, e torna da amatissima e graditissima ospite. Sul palco con Pino Strabioli, ci accompagnerà nel suo volo di farfalla in alta quota sul mondo, per avere un punto di vista tanto disincantato quanto estremamente profondo di chi, durante tutta la sua vita è stata sempre se stessa senza paura di disattendere le aspettative altrui, per farci scoprire che “Il mondo non è fatto solo di diversi colori, ma di un numero infinito di sorprendenti sfumature”.

Dopo la presentazione del libro di Luxuria, salirà sul palco, Giordana Angi, ultima scoperta di Tiziano Ferro, con cui ha condiviso l’impegno nell’organizzazione del Lazio Pride, eseguendo la sigla ufficiale. La cantante di origini franco-italiane, sarà accolta dalla padrona di casa Kristine VonTrois.

“Sono onorata di aver avuto la possibilità di scrivere questo pezzo per il primo Gay Pride di Latina, che reputo fondamentale per tutte le persone che come me vivono nella regione Lazio. BAMBAM é un brano che per me rappresenta la libertà di amare e amarsi, sottoforma di leggerezza e divertimento. Mi auguro diventi un tormentone per ogni pride, non solo il nostro“. Racconta la cantante. Per ora Giordana ha all’attivo, prodotto dallo stesso Ferro, il lavoro Chiusa Con Te (XXX), che ha già presentato al Gay Village e dove torna con i brani Qui ed Ora e l’ultimo nato BAM BAM, che ha risuonato forte insieme alle mani della gente per le vie di Latina. Giordana infatti, è la voce ufficiale del corteo laziale che ha sfilato a ritmo della sigla scritta con la benedizione dello stesso Ferro, impegnato a sua volta nel sovvenzionare il pride. Lo stesso Tiziano di lei afferma: “Ho conosciuto Giordana grazie ad un demo che lei stessa mi inviò due anni fa. Rimasi subito colpito. Giordana è autrice, interprete, dj, musicista. Fuori dai generi, sembrerebbe quasi un’artista britannica ma ha origini franco-italiane. Le sue canzoni sono oneste, solide e senza filtro alcuno, ispirate dall’esigenza di raccontare la realtà così com’è, dentro e fuori di lei. Abbiamo molto lavorato durante questi due anni e sono convinto Giordana possa rappresentare una bella ventata d’aria fresca nel panorama della nuova musica cantautorale italiana”. TIZIANO FERRO.

