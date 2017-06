TV: 26/6/2017 – Riparte su Canale 5 il viaggio di “Temptation Island”

Da lunedì 26 giugno 2017, in prima serata su Canale 5, arriva la quarta attesissima edizione di “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglia.

Nel docu-reality, grande successo delle ultime estati, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, decidono liberamente di mettersi in gioco, verificando la solidità dei loro sentimenti. La loro storia d’amore sarà messa alla prova dalla convivenza, all’interno di un villaggio sul mare, con 26 single, coi quali passeranno le giornate (e le serate).

Sbarcate sull’isola, le coppie vivranno divise (e completamente isolate dal mondo) per 21 giorni: i fidanzati trascorreranno il tempo con tredici giovani donne single, le fidanzate con tredici uomini single.

Solo al termine di ogni puntata, nel momento del Falò, i fidanzati potranno vedere alcuni momenti della vacanza dei loro partner insieme ai single tentatori.

Ripensamenti, gelosie, dubbi, crisi, mancanze, ma anche conferme sui loro amori… una girandola di sentimenti, al termine della quale, le coppie di fidanzati si ritroveranno per rispondere alla domanda finale, rito del programma: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.

SCHEDA COPPIE

FRANCESCA (22 ANNI) e RUBEN (26 ANNI)

Francesca è laureata in economia e marketing e fa animazione nei locali, Ruben è impiegato in un’azienda che produce caschi per le moto e si occupa del controllo qualità, ma sta pensando di iscriversi all’università. Sono fidanzati da due anni e non hanno mai convissuto, se non nei fine settimana nel bilocale che lui ha preso in affitto vicino alla villetta dei genitori di Francesca proprio per starle accanto. Lui andrebbe a convivere anche subito, perché è convinto che lei sia la donna della sua vita; Francesca, invece, non è così convinta che sia lui quello giusto. Non fa segreto dei suoi dubbi neanche con Ruben, tanto che ha anche provato a lasciarlo, ma è tornata sui suoi passi perché lui la fa sentire molto amata. Francesca non sente per Ruben le farfalle nello stomaco, come accadeva per il suo ex. Francesca ha deciso di partecipare a Temptation Island per dipanare ogni dubbio e capire se Ruben è l’uomo giusto per lei, nonostante non sia così ambizioso e brillante come le piacerebbe, e se a tenerla legata è solo l’affetto e non l’amore. Ruben, dal canto suo, ha deciso di partecipare al programma per dimostrare alla sua fidanzata che è lui l’uomo della sua vita. E’ certo che questa esperienza sarà la conferma del suo amore per Francesca e della solidità della loro relazione, nonostante i dubbi di lei che a volte lo facciano sentire inadeguato.

SELVAGGIA (27 ANNI) e FRANCESCO (28 ANNI)

Francesco e Selvaggia convivono da 5 anni a Roma. Francesco sognava di diventare un grande rugbista: in passato è stato il capitano di una squadra di prima categoria ma, a causa di un incidente in campo, ha dovuto smettere, abbandonando il suo grande sogno. Ora è un personal trainer. Selvaggia si occupa del B&B della famiglia di Francesco. Il loro è un rapporto molto litigioso, soprattutto a causa della gelosia di lei. Francesco anche se ha vissuto in una famiglia dove si litigava spesso, comunque soffre per i continui battibecchi con la fidanzata, che dal canto suo non perde occasione per attaccarlo e trattarlo male. Hanno superato da poco una crisi che li ha tenuti lontani per 6 mesi. Lei è sicura che Francesco l’abbia tradita e ora non si fida più di lui. Per questo motivo ha deciso di partecipare a Temptation Island, per capire se può ancora fidarsi e se ci sono, da parte di Francesco, intenzioni serie per un futuro insieme. Francesco, invece, ha accettato di partecipare al programma perché non ha nulla da nascondere, certo del fatto che i loro problemi di coppia non siano legati solo alla scarsa fiducia ma dipendano soprattutto dal fatto che Selvaggia non gli dà serenità. Questa sarà l’occasione per capire il valore di questo rapporto.

RICCARDO (21 ANNI) e CAMILLA (19 ANNI)

Riccardo (21 anni) è un giocatore di basket; Camilla (19 anni) dopo il liceo ha cominciato a lavorare come segretaria nella scuola guida del padre. Si sono conosciuti durante la trasmissione Uomini & Donne sei mesi fa e Riccardo l’ha scelta all’improvviso, nel corso di una puntata, perché desiderava uscire al più presto dal programma con lei. Da allora non si sono più separati e sono andati subito a convivere. Sono molto affiatati e vivono un rapporto quasi simbiotico. Quando sono insieme sono una coppia perfetta, ma le cose si complicano quando si allontanano, perché da entrambe le parti scoppiano crisi di gelosia. Decidono di partecipare a Temptation Island per lo stesso motivo: stare un po’ lontani l’uno dall’altra per imparare a controllare la loro gelosia. Vorrebbero imparare a gestire questo sentimento e capire se si possono davvero fidare l’uno dell’altra.

VERONICA (27 anni) e ANTONIO (35 anni )

Antonio ha 35 anni, è modello e rappresentante di un’azienda. Veronica ha 27 anni è una studentessa di psicologia. Lui ha due figli avuti da precedenti relazioni. Quando ha conosciuto Veronica l’ha subito messa al corrente del suo passato, tanto che lei inizialmente era un po’ intimorita dalla situazione, ma poi ha deciso di iniziare una relazione stabile con lui. Il loro è un rapporto molto passionale, fatto di chimica e attrazione fisica. Anche i litigi – scaturiti per lo più dal passato ingombrante di lui – sono una componente fissa del loro rapporto. Veronica definisce Antonio: “perfetto, se non avesse tutto questo peso sulle spalle” e ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se vale la pena continuare in questa relazione, accettando definitivamente il passato di Antonio, o se iniziare una nuova vita senza di lui. Antonio da parte sua sa bene di essere un uomo più impegnativo di altri e ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Veronica sia in grado o meno di sostenere il peso del suo passato.

NICOLA (34 anni) e SARA (21 anni)

Sara è una studentessa di medicina, ha 21 anni e in passato ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive. Nicola, 34 anni, è originario di Mugnano di Napoli e gioca in una squadra di calcio di Isernia. Sara e Nicola stanno insieme da 5 anni. La loro storia è iniziata quando Nicola aveva 28 anni e Sara solamente 16. Nicola è il classico calciatore playboy, pieno di ragazze che gli ronzano intorno e per questo motivo Sara è quella più gelosa della coppia anche perché lui, nel corso degli anni le ha dato motivo di sospettare. Sara si considera quella più matura della coppia mentre Nicola è l’eterno Peter Pan. Sara ha deciso di partecipare a Temptation Island per avere la conferma che Nicola, nonostante sia stato l’unico uomo della sua vita e la differenza di età, sia l’uomo giusto per lei. Nicola vuole dimostrare a Sara di essere cambiato, ma allo stesso tempo teme che lei, non avendo avuto altri partner, possa desiderare di provare nuove esperienze.

VALERIA (31 ANNI) e ALESSIO (29 ANNI)

Valeria lavora nel negozio di abbigliamento del suo fidanzato Alessio. Sono fidanzati da cinque anni e convivono da tre anni a Roma, la città di lui. Attualmente il loro è un rapporto che vive una fase di stallo. Hanno due caratteri differenti, lui è intraprendente e pieno di iniziative, lei invece è poco propositiva e un po’ pigra. Per Valeria partecipare a Temptation Island rappresenta un modo per dare una svolta al proprio rapporto con Alessio, in quanto lei si sente pronta per matrimonio e figli. Dall’altra parte Alessio, nonostante i cinque anni di fidanzamento e il fatto che Valeria abbia molte caratteristiche della sua donna ideale, non si sente pronto per impegnarsi tanto quanto gli si richiede. Per queste ragioni ha deciso di partecipare al programma, nella speranza di comprendere con chiarezza quali siano le sue reali intenzioni nei confronti della fidanzata.