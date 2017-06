RICCARDO COCCIANTE sui TALENT SHOW: “una volta finito il talent, i ragazzi vengono completamente abbandonati. E rimangono bruciati da quello che hanno fatto” .

Ogni tanto qualcuno noto e meno noto si sveglia e dice la sua sui talent. Questa è la volta di uno “notissimo” del mondo musicale, che dopo l’esperienza a The Voice of Italy di qualche anno fa si sciacqua la bocca. A sparare a zero sui talent show è infatti Riccardo Cocciante, come riporta TvBlog, che dalle pagine del Libero spiega il perché si è subito dileguato dopo la prima edizione di The Voice:

“Ho avuto molta pena per i ragazzi di The Voice, dopo tutti gli sforzi fatti, buttati via perché non servivano più. Non l’ho rifatto proprio perché questi interpreti, una volta finito il talent, vengono completamente abbandonati. E rimangono bruciati da quello che hanno fatto. Le case discografiche ormai non investono più, all’epoca ci facevano crescere. Il primo disco non era quasi mai un successo. I ragazzi ora sono scoraggiati, si salvano solo entrando a far parte di una moda, facendo canzoni ammiccanti che possono piacere al primissimo momento”.

Cocciante aggiunge di non essere rimasto in contatto con nessuno dei suoi colleghi coach. ma sottolinea il “successo” della sua pupilla albanese Elhaida Dani: adesso è Esmeralda nella versione francese di Notre Dame.

Del suo rapporto altalenante con la televisione dice:

“Siamo noi a dover utilizzarla, non a dover essere utilizzati da lei. io non ho bisogno della televisione per esistere. In certi momenti mi piace e in altri per niente. Penso a Sanremo: non bisogna entrare nella trappola di doverlo fare per forza per esserci. Io l’ho fatto una volta e mai più. Non voglio entrare in una macchina che prima o poi ti tritura”.

E coglie la palla al balzo per muovere un critica ad Elodie di Amici, che all’ultimo Festival ha cantato la cover di un suo brano, Quando finisce un amore:

“Ha scelto una delle mie canzoni più difficili. Sarebbe stato più semplice cantare Margherita o Se stiamo insieme. Ne è uscita bene, ma fossi stato in lei avrei preso un altro pezzo”.

Come dire che a suo parere poteva andare meglio…

