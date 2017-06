ERMAL META e ALEX BRITTI a CGIL Incontri // Pistoia // Piazza Duomo

ERMAL META e ALEX BRITTI

in concerto per

CGIL INCONTRI @ PISTOIA BLUES

il 3 e il 7 luglio 2017, Piazza Duomo, Pistoia

Dal 3 al 7 luglio, dopo 20 edizioni trascorse nella suggestiva cornice medievale della Rocca di Serravalle Pistoiese, CGIL Incontri si sposta al centro di Pistoia.

Tra le varie importanti iniziative culturali proposte dalla storica rassegna, ci saranno anche i concerti di Ermal Meta e Alex Britti che si terranno rispettivamente il

3 luglio e il 7 luglio in piazza Duomo a Pistoia sul prestigioso palco del Pistoia Blues.

I due concerti sono ad ingresso gratuito e sono organizzati da iCompany.

ERMAL META | 3 luglio 2017

Il 3 luglio, sul palco di CGIL Incontri, si esibirà Ermal Meta, uno dei migliori cantautori del panorama musicale attuale. Il suo album “Vietato Morire” è arrivato in cima alle classifiche, l’omonimo singolo è diventato Platino e dopo poche settimane anche il disco è stato certificato Oro; Best New Artist per MTV, giudice dell’ultima edizione di Amici, finalista per le Targhe Tenco e vincitore del Wind Summer Festival con il Premio 105. Il suo tour, partito il 21 aprile e costellato da una lunga serie di sold out, farà tappa a Pistoia: un’ appuntamento che promette di far cantare tutta Piazza Duomo.

ALEX BRITTI | 7 luglio 2017

Il 7 luglio sarà la volta di Alex Britti, cantautore della scuola romana, tra i migliori chitarristi italiani. Ha da poco pubblicato “In nome dell’amore – volume 2”, che segna il suo nuovo percorso umano e musicale. Un disco importante, dove il cantautore romano si mette in gioco evidenziando la continua ricerca musicale, mentre l’amore è il sentimento protagonista.

Per maggiori informazioni: www.cgilincontri.it

Redazione