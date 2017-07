Temptation Island, anticipazioni seconda puntata

Lunedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con la seconda puntata del docu reality di Temptaion Island condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia.

Da Riccardo (ex tronista di Uomini e Donne) e Camilla (la giovanissima ex corteggiatrice romana di Uomini e Donne, secondo quanto rivelato dalle anticipazioni, potrebbe abbandonare il reality già nel corso della seconda puntata, dopo aver visto alcuni (discutibili) atteggiamenti di Riccardo Gismondi nei confronti della single Simona Solimeno) a Selvaggia e Francesco, passando per Francesca e Ruben, molte le coppie già in crisi. Ad avere atteggiamenti confidenziali con i single è anche Valeria, compagna di Alessio. La coppia apparentemente più pacata è invece quella formata da Antonio e Veronica.

La prima puntata di Temptation Island ha fatto record di ascolti catalizzando l’attenzione del pubblico vedremo se riconfermerà il risultato nella seconda puntata di oggi Lunedì 3 luglio sempre su Canale5.

Redazione