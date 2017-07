TEMPTATION ISLAND: RICCARDO E CAMILLA LASCIANO IL PROGRAMMA MANO NELLA MANO

Riccardo (21 anni) è un giocatore di basket e Camilla (19 anni) sono usciti, insieme da Temptation Island. La loro permanenza nel docu-reality è stata breve ma intensa, entrambi hanno partecipato per stare un po’ lontani l’uno dall’altra e soprattutto per imparare a controllare e gestire meglio la loro gelosia, consolidando la fiducia l’uno dell’altra Ma il tentativo è fallito e la gelosia ha prevalso sui buoni propositi.

Quello andato in onda ieri, è stato uno dei falò più attesi (per ora) di questa nuova stagione del reality guidato da Filippo Bisciglia.

Riccardo, accecato di gelosia per un video che mostrava Camilla in atteggiamenti troppo confidenziali con il tentatore Nicolò ha “convocato” il falò <<perchè ho visto una Camilla incosciente, perchè ho visto una persona che, sì senza malizia, si stava facendo trascinare >> intenzionato a chiudere la “storia” categoricamente, ma poi si è sciolto davanti allo sguardo “trasparente” di Camilla che nel mostrargli i video che lo ritraevano “in estasi” durante il massaggio della tentatrice Simona, l’ha messo con le spalle al muro.

Pertanto, alla domanda di Filippo Bisciglia: “Riccardo vuoi uscire con Camilla o da solo?”, la risposta del giocatore di basket è stata: “Con Camilla!”. E vissero felici e contenti…(almeno per ora!).

Al villaggio delle donne lo stato d’animo è un insieme di pianti (quelli di Selvaggia che vedere sfuggire di mano la situazione e il fidanzato Francesco caduto nella rete della tentatrice Desireé sempre più convinta di conquistarlo) di rabbia, noia e insoddisfazione (quella di Francesca che passa i giorni a sottolineare in tutti i modi i difetti e la frustrazione che le deriva dalla sua relazione con Ruben che arriva a definire arrivando a definire il suo fidanzato “un pollo”).

Ma a Tempation Island la tensione resta alta

Sara invece fidanzata con Nicola da cinque anni, dopo aver visto un video che mostrava il suo fidanzato in atteggiamenti troppo affettuosi con la tentatrice Antonella decide (almeno per ora) di darci un taglio:“Stop! Uno così non si merita una come me”.

Sara ignora che Nicola, non curandosi del suo atteggiamento, è andato su tutte le furie dopo essere venuto a conoscenza di una sigaretta fumata da Sara in presenza delle telecamere e in compagnia del single Andrea: “Ma Sara non si vergogna per niente? Sembra Brigitte Bardot: sigaretta in bocca e le gambe addirittura accavallate – ha detto Nicola ai suoi “compagni del villaggio” – Non mi ha mai detto che anche lei fumava le sigarette prima di entrare mi ha anche chiesto il permesso di accendersene una perché era un po’ nervosa”. E ancora: “Le donne che fumano a me non piacciono per niente. Veramente non riesco neanche a guardarle. Faceva tanto la timida con me e poi la nonna e la madre non la vedono che fuma?” , conclude il fidanzato di Sara.

Bisognerà attendere al prossimo lunedì (10 luglio) per vedere che succederà e gustare e commentare sui social una nuova e scoppiettante puntata di Temptation Island #staytuned !