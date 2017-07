WIND SUMMER FESTIVAL: la prima puntata vince gli ascolti della serata di ieri! Con il 16,77% di share, il 18,73% sul target commerciale e oltre 3 milioni di spettatori

LA PRIMA PUNTATA VINCE GLI ASCOLTI

DELLA SERATA DI IERI!

Con il 16,77% di share, il 18,73% sul target commerciale

e oltre 3 milioni di spettatori

L’hashtag ufficiale ai vertici dei Trending Topic Mondo e dei Trending Topic Italia

Oltre 32.000 tweet che hanno raggiunto più di 21 milioni di utenti

#WINDSUMMERFESTIVAL

#UNLIMITEDSUMMER

La prima puntata del “WIND SUMMER FESTIVAL”, l’appuntamento fisso con la colonna sonora dell’estate, in onda ieri sera su Canale 5 è stata la trasmissione più vista con il 16,77% di share, il 18.73% sul target commerciale e 3.009.000 spettatori (grande risultato di ascolti tra i giovani, con il 21,87% di share sul target 15-34 anni).

L’hashtag ufficiale #WINDSUMMERFESTIVAL ha raggiunto i vertici dei Trending Topic Mondo ed è rimasto al primo posto dei Trending Topic Italia per tutta la notte; nel corso della serata i tweet complessivi sulla manifestazione sono stati più di 32.600 e hanno raggiunto più di 21 milioni di utenti.

Per la prima volta in partnership con Wind, il “WIND SUMMER FESTIVAL” è condotto da ALESSIA MARCUZZI, accompagnata da NICOLÒ DE DEVITIIS e DANIELE BATTAGLIA, al loro debutto sul palcoscenico della manifestazione. La regia è di Roberto Cenci.

Wind è uno dei brand di Wind Tre Spa, l’azienda leader del mercato mobile italiano.

Appuntamento a martedì 11 luglio con la seconda puntata!

In onda ogni settimana per quattro puntate in prima serata su Canale 5 e in diretta su Radio 105, la manifestazione nel corso dei quattro appuntamenti ospita sul palco di Piazza del Popolo a Roma oltre 60 artisti italiani e internazionali.

Il Wind Summer Festival è prodotto e organizzato da F&P Group in collaborazione con iAM Management e con Mediaset.

Gli autori del programma sono: Max Ferrigno, Alessandra Scotti, Ermanno Labianca, Simone Di Rosa.

RADIO 105 è la radio ufficiale del “WIND SUMMER FESTIVAL”.

Redazione