MEDIASET: PRESENTATI I PALINSESTI 2017/2018: LEADER DE FILIPPI E BONOLIS, NEW-ENTRY MORANDI E CELENTANO

E dopo i palisensti Rai arrivano le principali novità della prossima stagione Mediaset, tra queste, la triade Morandi, Albano, Celentano che si cimentano in prove televisive del tutto inconsuete rispetto ai loro percorsi artisti.

FICTION – Tante le fiction “made in Italy” il prossimo anno, a partire da “Isola di Pietro”, con Gianni Morandi, in onda in autunno su Canale 5, “Rosy Abate”, con Giulia Michelini, e “Liberi sognatori”, quattro film tv che raccontano storie di eroi italiani, con Cristiana Capotondi, Marco Bocci, Riccardo Scamarcio e Giorgio Tirabassi. Grande attesa anche per “Immaturi – la serie”, che dopo lo straordinario successo cinematografico diventa una fiction, sempre con la regia di Paolo Genovese. Nel 2018 andrà in onda “Adrian”, film di animazione ideato e scritto da Adriano Celentano con la collaborazione di Milo Manara alla iconografia, del premio Oscar Nicola Piovani, di Alessandro Baricco con i giovani studenti della scuola Holden e del premio Oscar Vincenzo Cerami.

INTRATTENIMENTO – Novità assoluta in casa Mediaset “Scommettiamo”, format che ricalca le orme dello storico “Scommettiamo che”, ma in una versione completamente rinnovata, in onda su Canale 5 (conduttore da definire). Tra le altre novità “The Wall”, nel preserale di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, “Surviving Africa”, reality di Italia1 in cui un gruppo di vip deve sopravvivere in Africa , e sempre su Italia 1 “Big show”, quattro serate con Andrea Pucci. E ancora “Madre mia”, docufiction con Al Bano su Rete 4, e un nuovo programma di inchieste e approfondimenti sui più famosi e misteriosi fatti di attualità visti dalla famiglia Carrisi.

Tante le riconferme, a partire dai colossi di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, “C’è posta per te”, “Amici” e l’ultimo arrivato “House party”. Confermati anche il “Grande Fratello Vip“, condotto ancora una volta di Ilary Blasi e Alfonso Signorini, “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” di Barbara D’Urso, “Tu si que vales”, “Colorado”, “Gogglebox”, “Emigratis” e i programmi di Paolo Bonolis “Music”, che torna con tre prime serate, e “Chi ha incastrato Peter Pan” edizione rinnovata.

